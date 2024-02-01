В Днепре в помощи нуждается кошка, которую облили едким химикатом

Кошечка Моси страдает от невыносимой боли из-за химических ожогов. Куратор мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик говорит, что вероятно животное облили кислотой, или другим едким токсичным веществом, которое разъело кожу и мышцы четырехлапой.
Химикат проник внутрь мягких тканей, которые из-за этого начали гнить. Чтобы привести рану в порядок, пришлось вырезать огромный кусок кожи. Пока кошечка под обезболивающими и не может пошевелиться.
Волонтер собирает средства, чтобы завершить операцию и начать процесс восстановления, который продлится минимум месяц. На лечение Моси нужно больше 10 тысяч гривен и это только на первое время.
Моси можно спасти и вернуть к привычной жизни, но нужно время и деньги, которых в приюте нет. Если у вас есть средства, чтобы помочь бедному животному, перечислить деньги можно по реквизитам ниже. Увидеть, что с кошкой сделали изверги, можно ТУТ.
INSTAGRAM мініпритулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Усі соцмережі притулку можна знайти тут:
https://mssg.me/fond_umanchyk_olga
Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга
Картки для допомоги:
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок ПриватБанку:
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: “благодійна допомога для кішечка Мосі»
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