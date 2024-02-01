В Днепре в помощи нуждается кошка, которую облили едким химикатом

В Днепре спасают кошку, которую облили едким химическим веществом.

Кошечка Моси страдает от невыносимой боли из-за химических ожогов. Куратор мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик говорит, что вероятно животное облили кислотой, или другим едким токсичным веществом, которое разъело кожу и мышцы четырехлапой.

Химикат проник внутрь мягких тканей, которые из-за этого начали гнить. Чтобы привести рану в порядок, пришлось вырезать огромный кусок кожи. Пока кошечка под обезболивающими и не может пошевелиться.

Волонтер собирает средства, чтобы завершить операцию и начать процесс восстановления, который продлится минимум месяц. На лечение Моси нужно больше 10 тысяч гривен и это только на первое время.

Моси можно спасти и вернуть к привычной жизни, но нужно время и деньги, которых в приюте нет. Если у вас есть средства, чтобы помочь бедному животному, перечислить деньги можно по реквизитам ниже. Увидеть, что с кошкой сделали изверги, можно ТУТ.

INSTAGRAM мініпритулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі притулку можна знайти тут:

https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення: “благодійна допомога для кішечка Мосі»

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