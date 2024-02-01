Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре в помощи нуждается кошка, которую облили едким химикатом

Сегодня 18:01
просмотров

В Днепре спасают кошку, которую облили едким химическим веществом.

Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается кошка, которую облили едким химикатом

Кошечка Моси страдает от невыносимой боли из-за химических ожогов. Куратор мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик говорит, что вероятно животное облили кислотой, или другим едким токсичным веществом, которое разъело кожу и мышцы четырехлапой.

Химикат проник внутрь мягких тканей, которые из-за этого начали гнить. Чтобы привести рану в порядок, пришлось вырезать огромный кусок кожи. Пока кошечка под обезболивающими и не может пошевелиться.

Волонтер собирает средства, чтобы завершить операцию и начать процесс восстановления, который продлится минимум месяц. На лечение Моси нужно больше 10 тысяч гривен и это только на первое время.

Моси можно спасти и вернуть к привычной жизни, но нужно время и деньги, которых в приюте нет. Если у вас есть средства, чтобы помочь бедному животному, перечислить деньги можно по реквизитам ниже. Увидеть, что с кошкой сделали изверги, можно ТУТ. 

INSTAGRAM мініпритулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі притулку можна знайти тут:

https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Призначення: “благодійна допомога для кішечка Мосі»

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается кошка, которую облили едким химикатомУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается кошка, которую облили едким химикатомРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядела набережная Днепре без «Паруса»: редкие фото
Новости Днепра
Сегодня 17:32
Как выглядела набережная Днепре без «Паруса»: редкие фото

Набережная Днепра является одной из самых длинных в Европе. Часть…

Криминальное комбо: в Днепре пьяный водитель без прав катался с наркотиками в кармане
Новости Днепра
Сегодня 17:30
Криминальное комбо: в Днепре пьяный водитель без прав катался с наркотиками в кармане

В Днепре остановили водителя, который за одну поездку совершил сразу…

Жена освобожденного из плена жителя Кривого Рога показала свою встречу с мужем: щемящее видео
Новости Днепра
Сегодня 15:42
Жена освобожденного из плена жителя Кривого Рога показала свою встречу с мужем: щемящее видео

Жена бойца, освобожденного из российского плена 31 января, показала первые…

В Днепре начали отключать от водоснабжения злобных неплательщиков: кто первый в списке
Новости Днепра
Сегодня 15:13
В Днепре начали отключать от водоснабжения злобных неплательщиков: кто первый в списке

В Днепре с 1 февраля злостных должников начали отключать от…

Последние новости

У защитника осталась беременная невеста: на войне погиб металлург с Днепропетровщины
У защитника осталась беременная невеста: на войне погиб металлург с Днепропетровщины

Вечная память Герою!

Сегодня 18:03
0
просмотров
Как выглядела набережная Днепре без «Паруса»: редкие фото
Как выглядела набережная Днепре без «Паруса»: редкие фото

Набережная Днепра является одной из самых длинных в Европе. Часть ее облагорожена, в Дни города тут устраивают гуляния, в теплое время у реки любят прогуливаться горожане. Но среди всех развлечений и красот набережной есть заброшенное здание гостиницы «Парус» - самый…

Сегодня 17:32
1
просмотров
Криминальное комбо: в Днепре пьяный водитель без прав катался с наркотиками в кармане
Криминальное комбо: в Днепре пьяный водитель без прав катался с наркотиками в кармане

В Днепре остановили водителя, который за одну поездку совершил сразу три преступления.

Сегодня 17:30
0
просмотров
Житель Днепра заметил в своем саду необычные зимние грибы (ФОТО)
Житель Днепра заметил в своем саду необычные зимние грибы (ФОТО)

Находкой мужчина поделился в соцсети.

Сегодня 16:43
4
просмотров
В Каменском в сервисцентре МВД делали фейковые очереди, чтобы брать деньги за талоны: детали схемы
В Каменском в сервисцентре МВД делали фейковые очереди, чтобы брать деньги за талоны: детали схемы

В Каменском на Днепропетровщине разоблачили работников сервисцентра МВД, которые делали искусственный ажиотаж в электронной очереди, чтобы их знакомый продавал талоны.

Сегодня 16:33
3
просмотров
Жена освобожденного из плена жителя Кривого Рога показала свою встречу с мужем: щемящее видео
Жена освобожденного из плена жителя Кривого Рога показала свою встречу с мужем: щемящее видео

Жена бойца, освобожденного из российского плена 31 января, показала первые минуты встречи со своим мужем.

Сегодня 15:42
1
просмотров
В Днепре начали отключать от водоснабжения злобных неплательщиков: кто первый в списке
В Днепре начали отключать от водоснабжения злобных неплательщиков: кто первый в списке

В Днепре с 1 февраля злостных должников начали отключать от водоснабжения.

Сегодня 15:13
5
просмотров
Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте
Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте

С 1 февраля жителей Днепра и Украины ждет ряд изменений. Часть пенсионеров может получить прибавку к выплатам, в отделении «Укрпошты» можно будет купить лекарства, в том числе и по рецепту врача, для тех, автомобилистов может порадовать изменение стоимости бензина, а…

Сегодня 14:48
2
просмотров
В Украине хотят строже наказывать «беглецов» за границу и тех, кто им помогает: появился законопроект
В Украине хотят строже наказывать «беглецов» за границу и тех, кто им помогает: появился законопроект

Верховная Рада зарегистрировала проект закона, которым планируют внести изменения в статьи Уголовного кодекса Украины, касающиеся наказания людей, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины.

Сегодня 14:21
2
просмотров
На Днепропетровщине без вести пропали 27-летняя женщина и ее 4-летняя дочь: фото и приметы
На Днепропетровщине без вести пропали 27-летняя женщина и ее 4-летняя дочь: фото и приметы

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 14:09
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх