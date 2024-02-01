У Дніпрі допомоги потребує кішка, яку облили їдким хімікатом

У Дніпрі рятують кішку, яку облили їдкою хімічною речовиною.

Кішечка Мосі страждає він нестерпного болю через хімічні опіки. Кураторка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик каже, що ймовірно тварину облили кислотою, чи іншою їдкою токсичною речовиною, яка роз’їла шкіру та м’язи чотирилапої.

Хімікат проник всередину м’яких тканин, які через це почали гнити. Аби привести рану до ладу, довелося вирізати величезний шмат шкіри. Наразі кішечка під знеболювальними та не може поворухнутися.

Волонтерка збирає кошти аби завершити операцію та почати процес відновлення, який триватиме щонайменше місяць. На лікування Мосі треба понад 10 тисяч гривень і це тільки на перший час.

Мосі можна врятувати та повернути до звичного життя, але треба час та гроші, яких у притулку немає. Якщо у вас є кошти, аби допомогти бідолашній тварині, перерахувати гроші можна за реквізитами нижче. Побачити, що з кішкою зробили нелюди, можна ТУТ.

INSTAGRAM мініпритулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі притулку можна знайти тут:

https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення: “благодійна допомога для кішечка Мосі”

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