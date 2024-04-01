В Днепре в переулке Фестивальном женщина выпала из окна многоэтажки: комментарий полиции

Все обстоятельства выясняют правоохранители.

На днях в Днепре произошла ужасная трагедия — в переулке Фестивальном женщина выпала из окна многоэтажки.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что травмы, которые получила горожанка в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть. Есть информация, что в квартире женщины обнаружили предсмертную записку.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация — самоубийство. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Яворницкого обнаружили труп: комментарий полиции.

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