В Днепре в переулке Фестивальном женщина выпала из окна многоэтажки: комментарий полиции

На днях в Днепре произошла ужасная трагедия — в переулке Фестивальном женщина выпала из окна многоэтажки.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что травмы, которые получила горожанка в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть. Есть информация, что в квартире женщины обнаружили предсмертную записку.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация — самоубийство. Все обстоятельства выясняют правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Яворницкого обнаружили труп: комментарий полиции.
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