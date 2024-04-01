Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по пулевой стрельбе

Замечательный результат!

С 18 по 24 марта во Львове проходил открытый зимний чемпионат Украины по пулевой стрельбе в помещении.

Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 13 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Командный зачет: «золото» команда в составе: Лыкова Виолетта, Шпилева Янина, Шейнина Мария — в упражнении ГП-6. «Серебро» команда в составе: Диденко Юлия и Колесникова Полина — в упражнении ПП-3 среди женщин. «Бронза» команда в составе: Колесникова Андрея, Колохова Александра и Кузниченко Олега — в упражнении ГП-6. «Бронза» команда в составе: Миклухо Даниила и Мартынова Ивана — в упражнении ПП-3. «Бронза» команда в составе: Колесникова Полина, Диденко Юлия и Мамась Милана — в упражнении МП-5, — говорится в сообщении.

Поздравляем!

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Кубке Украины, посвященном памяти павших спецназовцев.

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