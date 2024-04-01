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  • Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по пулевой стрельбе

Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по пулевой стрельбе

Сегодня 10:01
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Замечательный результат!
Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по пулевой стрельбе

Фото из сети.

С 18 по 24 марта во Львове проходил открытый зимний чемпионат Украины по пулевой стрельбе в помещении.

Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 13 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Командный зачет: «золото» команда в составе: Лыкова Виолетта, Шпилева Янина, Шейнина Мария — в упражнении ГП-6. «Серебро» команда в составе: Диденко Юлия и Колесникова Полина — в упражнении ПП-3 среди женщин. «Бронза» команда в составе: Колесникова Андрея, Колохова Александра и Кузниченко Олега — в упражнении ГП-6. «Бронза» команда в составе: Миклухо Даниила и Мартынова Ивана — в упражнении ПП-3. «Бронза» команда в составе: Колесникова Полина, Диденко Юлия и Мамась Милана — в упражнении МП-5, — говорится в сообщении.

Поздравляем!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по пулевой стрельбе

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Кубке Украины, посвященном памяти павших спецназовцев.

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Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по пулевой стрельбеУкраїнська Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на чемпионате Украины по пулевой стрельбеРусский

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