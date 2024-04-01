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  • В пригороде Днепра вблизи карьера обнаружили неразорвавшуюся крылатую ракету «Калибр»: что известно

В пригороде Днепра вблизи карьера обнаружили неразорвавшуюся крылатую ракету «Калибр»: что известно

Сегодня 08:38
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Заметили подозрительные предметы - звоните "101" или "102"!
Новости Днепра про В пригороде Днепра вблизи карьера обнаружили неразорвавшуюся крылатую ракету

Фото условное.

В воскресенье, 31 марта, в ГСЧС поступило сообщение от гражданина о том, что во время прогулки вблизи Рыбальского карьера он обнаружил предмет, похожий на неразорвавшуюся крылатую ракету «Калибр».

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что безопасные остатки от ракеты «Калибр» передали сотрудникам Национальной полиции.

Новости Днепра про В пригороде Днепра вблизи карьера обнаружили неразорвавшуюся крылатую ракету

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните «101» или «102»!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в подвале жилого дома нашли осколочную гранату.

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