В пригороде Днепра вблизи карьера обнаружили неразорвавшуюся крылатую ракету «Калибр»: что известно

В воскресенье, 31 марта, в ГСЧС поступило сообщение от гражданина о том, что во время прогулки вблизи Рыбальского карьера он обнаружил предмет, похожий на неразорвавшуюся крылатую ракету «Калибр».
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что безопасные остатки от ракеты «Калибр» передали сотрудникам Национальной полиции.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните «101» или «102»!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в подвале жилого дома нашли осколочную гранату.
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