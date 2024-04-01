Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на чемпіонаті України з кульової стрільби

Чудовий результат!

З 18 до 24 березня у Львові проходив відкритий зимовий чемпіонат України з кульової стрільби у приміщенні.

Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 13 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 8 бронзових.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Командний залік: “золото” команда у складі: Ликова Віолетта, Шпилева Яніна, Шейніна Марія – у вправі ГП-6. “Срібло” команда у складі: Діденко Юлія та Колеснікова Поліна – у вправі ПП-3 серед жінок. “Бронза” команда у складі: Колеснікова Андрія, Колохова Олександра та Кузниченко Олега – у вправі ГП-6. “Бронза” команда у складі: Міклухо Данила та Мартинова Івана – у вправі ПП-3. “Бронза” команда у складі: Колеснікова Поліна, Діденко Юлія та Мамась Мілана – у вправі МП-5, – йдеться у повідомленні.

Вітаємо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України, що присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців.

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