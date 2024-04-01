Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на чемпіонаті України з кульової стрільби

З 18 до 24 березня у Львові проходив відкритий зимовий чемпіонат України з кульової стрільби у приміщенні.
Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 13 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 8 бронзових.
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Командний залік: “золото” команда у складі: Ликова Віолетта, Шпилева Яніна, Шейніна Марія – у вправі ГП-6. “Срібло” команда у складі: Діденко Юлія та Колеснікова Поліна – у вправі ПП-3 серед жінок. “Бронза” команда у складі: Колеснікова Андрія, Колохова Олександра та Кузниченко Олега – у вправі ГП-6. “Бронза” команда у складі: Міклухо Данила та Мартинова Івана – у вправі ПП-3. “Бронза” команда у складі: Колеснікова Поліна, Діденко Юлія та Мамась Мілана – у вправі МП-5, – йдеться у повідомленні.
Вітаємо!
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України, що присвячений пам’яті полеглих спецпризначенців.
Читайте також:
Автор:
Повне сонячне затемнення відбудеться 8 квітня. Повна фаза триватиме 4…
Помітили підозрілі предмети - телефонуйте "101" чи "102"!
Ще є час зарядити гаджети!
Морква один із овочів-рекордсменів зі здешевшання.