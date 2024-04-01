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Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

Сегодня, 1 апреля, в Днепре будут выключать свет многим жителям.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Василия Слипака: 26, 28, 30;
  • ул. Матросская: 20, 22, 24, 26;
  • ул. Молодежная: 3, 5-8, 10;
  • ул. Даниила Самойловича: 1;
  • ул. Бориса Кротова: 39;
  • ул. Весенняя: 5, 35;
  • ул. Вячеслава Тютина;
  • ул. Заводская: 36;
  • ул. Земская: 1, 3-А;
  • ул. Мечникова: 11;
  • ул. Оздоровительная: 11-А;
  • ул. Северная: 3, 15;
  • ул. Соломенская: 34;
  • пер. Янтарный: 1-6, 11, 12-20 (четные), 26;
  • пер. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
  • ул. Макарова: 2;
  • ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5;
  • ул. Богданова: 32-Д;
  • ул. Игоря Клюева: 24;
  • ул. Национальной Гвардии: 15-Д, 17, 19, 30;
  • ул. Рабочая: 67, 148, 152;
  • ул. Аллы Горской: 90.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адресУкраїнська Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адресРусский

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