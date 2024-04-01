Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

Еще есть время зарядить гаджеты!

Сегодня, 1 апреля, в Днепре будут выключать свет многим жителям.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Василия Слипака: 26, 28, 30;

ул. Матросская: 20, 22, 24, 26;

ул. Молодежная: 3, 5-8, 10;

ул. Даниила Самойловича: 1;

ул. Бориса Кротова: 39;

ул. Весенняя: 5, 35;

ул. Вячеслава Тютина;

ул. Заводская: 36;

ул. Земская: 1, 3-А;

ул. Мечникова: 11;

ул. Оздоровительная: 11-А;

ул. Северная: 3, 15;

ул. Соломенская: 34;

пер. Янтарный: 1-6, 11, 12-20 (четные), 26;

пер. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5;

ул. Богданова: 32-Д;

ул. Игоря Клюева: 24;

ул. Национальной Гвардии: 15-Д, 17, 19, 30;

ул. Рабочая: 67, 148, 152;

ул. Аллы Горской: 90.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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