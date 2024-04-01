У Дніпрі у провулку Фестивальному жінка випала з вікна багатоповерхівки: коментар поліції

Днями у Дніпрі сталася жахлива трагедія – у провулку Фестивальному жінка випала з вікна багатоповерхівки.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що травми, які отримала містянка в результаті падіння, виявилися несумісними з життям. Медики, які прибули за викликом, констатували смерть. Є інформація, що у квартирі жінки виявили передсмертну записку.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Усі обставини зʼясовують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Яворницького виявили труп: коментар поліції.
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