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  • У Дніпрі у провулку Фестивальному жінка випала з вікна багатоповерхівки: коментар поліції

У Дніпрі у провулку Фестивальному жінка випала з вікна багатоповерхівки: коментар поліції

Сьогодні 10:38
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Усі обставини зʼясовують правоохоронці.
Новости Днепра про У Дніпрі у провулку Фестивальному жінка випала з вікна багатоповерхівки: коментар поліції

Фото умовне.

Днями у Дніпрі сталася жахлива трагедія – у провулку Фестивальному жінка випала з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що травми, які отримала містянка в результаті падіння, виявилися несумісними з життям. Медики, які прибули за викликом, констатували смерть. Є інформація, що у квартирі жінки виявили передсмертну записку.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Усі обставини зʼясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Яворницького виявили труп: коментар поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі у провулку Фестивальному жінка випала з вікна багатоповерхівки: коментар поліціїУкраїнська

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