В Днепре в парке Шевченко цветет экзотический цветок из Африки (ФОТО)

Речь идет о книпхофии или книфофии – многолетнем травянистом растении с коротким, но толстым корневищем. Она имеет яркую оранжевую окраску. Родина этого цветка – Африка.
Заметила необычное растение местная жительница Елена.
Книпхофия принадлежит к многолетним цветковым растениям семейства асфоделовых. Они были в первый раз описаны как род в 1794 году. Все виды книфофий происходят из Африки. Иногда этот цветок называют факельная лилия, из-за его яркого цвета.
Цветет в течение всего июня и сохраняет декоративность до глубокой осени. Первыми распускаются цветки в нижней части соцветия, затем волна цветения перемещается вверх.
Цветок требует теплого и солнечного местоположения, поэтому до недавнего времени на территории Украины его встретить было трудно, но в последние годы у нас аномально тепло, поэтому и книфофия хорошо прижилась.
На одном месте растет 8 лет не теряя декоративности, поэтому отлично подходит для общественных парков или других зеленых зон, ведь не требует постоянной пересадки.
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