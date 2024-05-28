В Україні прикордонники затримали аквамена, який намагався доплисти до коханої через Дністер

Прикордонники України спіймали чоловіка, який попри все намагався потрапити до нареченої.

Про цей випадок розповіли на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що 26-річний громадянин Молдови під час попереднього візиту в Україну порушив правила перебування та був притягнутий до адміністративної відповідальності. До того ж, йому заборонили в’їзд на територію України на п’ять років.

Однак чоловік не мав наміру чекати надто довго, адже в Україні перебуває його наречена. Тому він вирішив вплав перетнути Дністер з Молодови в Україну для того, щоб побачитися з нею.

Побачення не вдалося – прикордонний наряд очікував на молдованина на українському березі річки.

Наразі на “аквамена” очікує відповідальність за статтею 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» КУпАП та за ст. 203-1 «Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну».

Відтепер йому забороняється в’їзд на територію України на 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні ухвалили законопроєкт про надсилання «нюдсів».

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