У Дніпрі в парку Шевченка квітне екзотична квітка з Африки (ФОТО)

Мова йде про кніпхофію або кніфофію – багаторічну трав’янисту рослину з коротким, але товстим кореневищем. Вона має яскраве жовтогаряче забарвлення. Батьківщина цієї квітки – Африка.
Зазнімкувала незвичну рослину місцева жителька Олена.
Кніпхофія належить до багаторічних квіткових рослин родини асфоделових. Вони були вперше описані як рід у 1794 році. Усі види кніфофій походять з Африки. Іноді цю квітку називають факельна лілія, через її яскравий колір.
Цвіте протягом всього червня і зберігає декоративність до глибокої осені. Першими розпускаються квіти в нижній частині суцвіття, а потім хвиля цвітіння переміщується вгору.
Квітка вимагає теплого і сонячного місцеположення, тому до недавня на території України її зустріти було важко, але останніми роками в нас аномально тепло, тому і кніфофія добре прижилася.
На одному місці росте 8 років не втрачаючи декоративності, тому чудово підходить для громадських парків чи інших зелених зон, адже не потребує постійного пересаджування.
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