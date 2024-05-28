У Дніпрі в парку Шевченка квітне екзотична квітка з Африки (ФОТО)

У парку Шевченка цвіте яскрава квітка.

Мова йде про кніпхофію або кніфофію – багаторічну трав’янисту рослину з коротким, але товстим кореневищем. Вона має яскраве жовтогаряче забарвлення. Батьківщина цієї квітки – Африка.

Зазнімкувала незвичну рослину місцева жителька Олена.

Кніпхофія належить до багаторічних квіткових рослин родини асфоделових. Вони були вперше описані як рід у 1794 році. Усі види кніфофій походять з Африки. Іноді цю квітку називають факельна лілія, через її яскравий колір.

Цвіте протягом всього червня і зберігає декоративність до глибокої осені. Першими розпускаються квіти в нижній частині суцвіття, а потім хвиля цвітіння переміщується вгору.

Квітка вимагає теплого і сонячного місцеположення, тому до недавня на території України її зустріти було важко, але останніми роками в нас аномально тепло, тому і кніфофія добре прижилася. На одному місці росте 8 років не втрачаючи декоративності, тому чудово підходить для громадських парків чи інших зелених зон, адже не потребує постійного пересаджування.

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