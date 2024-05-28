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Повістки не видаватимуть та не мобілізують: у Дніпрі запускають безкоштовний тренінг з військової підготовки

Сьогодні 12:43
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У Дніпрі з 3 червня стартує тижневий тренінг з військової підготовки для цивільних осіб.

Новости Днепра про Повістки не видаватимуть та не мобілізують: у Дніпрі запускають безкоштовний тренінг з військової підготовки

Тренінг організовує Третя штурмова бригада. Цивільних будуть навчати протягом семи днів інструктори 3 ОШБр, які мають великий бойовий досвід. Тренування триватимуть з 3 червня по 10 червня.

Про це повідомили на офіційному сайті Третьої штурмової бригади.

Там зазначили, що тренінг безкоштовний і для тих, хто хоче зрозуміти, де краще проявити себе у військовій сфері.

“7-денний вишкіл для тих, хто хоче визначитись із військовою сферою, в якій зміг би найкраще проявити себе та зрозуміти, як найефективніше задіяти власні вміння та здібності в армії”, – зазначили у 3 ОШБр.

Організатори також додали, що повістки видавати не будуть та нікого примусово не мобілізують.

Щоб потрапити на тренінг, потрібно заповнити анкету за посиланням.

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Новости Днепра про Повістки не видаватимуть та не мобілізують: у Дніпрі запускають безкоштовний тренінг з військової підготовкиУкраїнська Новости Днепра про Повістки не видаватимуть та не мобілізують: у Дніпрі запускають безкоштовний тренінг з військової підготовкиРусский

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