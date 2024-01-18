В Днепре в некоторых домах снова нет воды и тепла: причина и адреса

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Сегодня, 18 января, в Днепре в некоторых домах снова нет воды и отопления.

Так, из-за проведения аварийно-восстановительных работ на теплосети КП «Теплоэнерго» прекращена подача тепла на ул. Архитектора Олега Петрова, 11, 11-А, просп. Гагарина, 12.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

По поводу водоснабжения. В связи с проведением аварийных работ нет воды по следующим адресам:

ул. 128-й Бригады Теробороны, 10, 10а;

ул. Староигренская;

ул. Белградская;

ул. Гуртовая;

ул. Минусинская;

пер. Восточный;

пер. Сватовский;

ул. С. Ковалевской, 67-90;

ул. Образцовая, 1, 3, 4;

ул. Калиновая, 82-100;

ул. Балтийская, 2

Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение по ул. Княгини Ольги, 15.

Коммунальщики обещают возобновить подачу воды и тепла сразу после завершения работ.

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