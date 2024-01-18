У Дніпрі в деяких будинках знову немає води та тепла: причина та адреси

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Сьогодні, 18 січня, у Дніпрі в деяких будинках знову немає води та опалення.

Так, через проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепломережі КП «Теплоенерго» припинено подачу тепла на вул. Архітектора Олега Петрова, 11, 11-А, просп. Гагаріна, 12.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Щодо водопостачання. У зв’язку з проведенням аварійних робіт немає води за такими адресами:

вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10, 10а;

вул. Староігренська;

вул. Бєлградська;

вул. Гуртова;

вул. Мінусинська;

пров. Східний;

пров. Сватівський;

вул. С. Ковалевської, 67-90;

вул. Зразкова, 1, 3, 4;

вул. Калинова, 82-100;

вул. Балтійська, 2.

Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання на вул. Княгині Ольги, 15.

Комунальники обіцяють відновити подачу води та тепла одразу після завершення робіт.

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