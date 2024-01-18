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У Дніпрі в деяких будинках знову немає води та тепла: причина та адреси

Сьогодні 15:17
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Новости Днепра про У Дніпрі в деяких будинках знову немає води та тепла: причина та адреси

Сьогодні, 18 січня, у Дніпрі в деяких будинках знову немає води та опалення.

Так, через проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепломережі КП «Теплоенерго» припинено подачу тепла на вул. Архітектора Олега Петрова, 11, 11-А, просп. Гагаріна, 12.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Щодо водопостачання. У зв’язку з проведенням аварійних робіт немає води за такими адресами:

  • вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10, 10а;
  • вул. Староігренська;
  • вул. Бєлградська;
  • вул. Гуртова;
  • вул. Мінусинська;
  • пров. Східний;
  • пров. Сватівський;
  • вул. С. Ковалевської, 67-90;
  • вул. Зразкова, 1, 3, 4;
  • вул. Калинова, 82-100;
  • вул. Балтійська, 2.

Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання на вул. Княгині Ольги, 15.

Комунальники обіцяють відновити подачу води та тепла одразу після завершення робіт.

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Новости Днепра про У Дніпрі в деяких будинках знову немає води та тепла: причина та адресиУкраїнська

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