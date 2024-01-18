У Дніпрі в деяких будинках знову немає води та тепла: причина та адреси

Сьогодні, 18 січня, у Дніпрі в деяких будинках знову немає води та опалення.
Так, через проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепломережі КП «Теплоенерго» припинено подачу тепла на вул. Архітектора Олега Петрова, 11, 11-А, просп. Гагаріна, 12.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Щодо водопостачання. У зв’язку з проведенням аварійних робіт немає води за такими адресами:
Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання на вул. Княгині Ольги, 15.
Комунальники обіцяють відновити подачу води та тепла одразу після завершення робіт.
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