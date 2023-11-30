В Днепре в мобильном укрытии обнаружили мертвую женщину: комментарий полиции

Женщине было около 30-35 лет.

Сегодня, 30 ноября, в мобильном укрытии на Вокзальной площади обнаружили мертвую женщину. На место сразу вызвали правоохранителей.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что умершей было около 30-35 лет.

Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле телесных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства смерти женщины будут устанавливать правоохранители.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: