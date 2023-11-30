В Днепре в мобильном укрытии обнаружили мертвую женщину: комментарий полиции

Сегодня, 30 ноября, в мобильном укрытии на Вокзальной площади обнаружили мертвую женщину. На место сразу вызвали правоохранителей.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что умершей было около 30-35 лет.
Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле телесных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства смерти женщины будут устанавливать правоохранители.
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