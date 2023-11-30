Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре в мобильном укрытии обнаружили мертвую женщину: комментарий полиции

В Днепре в мобильном укрытии обнаружили мертвую женщину: комментарий полиции

Сегодня 10:21
просмотров

Женщине было около 30-35 лет.

Новости Днепра про В Днепре в мобильном укрытии обнаружили мертвую женщину: комментарий полиции

Сегодня, 30 ноября, в мобильном укрытии на Вокзальной площади обнаружили мертвую женщину. На место сразу вызвали правоохранителей.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что умершей было около 30-35 лет.

Новости Днепра про В Днепре в мобильном укрытии обнаружили мертвую женщину: комментарий полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что, предварительно, на теле телесных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства смерти женщины будут устанавливать правоохранители.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в мобильном укрытии обнаружили мертвую женщину: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в мобильном укрытии обнаружили мертвую женщину: комментарий полицииРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Бумажных талонов не будет: как покупатели смогут отремонтировать бытовую технику по гарантии
Новости Днепра
Сегодня 11:22
Бумажных талонов не будет: как покупатели смогут отремонтировать бытовую технику по гарантии

В Украине изменился процесс гарантийного ремонта техники.

Спортсмены из Днепра завоевали бронзовые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Спортсмены из Днепра завоевали бронзовые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо

Поздравляем!

Возле Днепра заснимали редкую птицу, которая должна была улететь в теплые края, но осталась на зимовку (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 22:03
Возле Днепра заснимали редкую птицу, которая должна была улететь в теплые края, но осталась на зимовку (ФОТО)

Птица должна была улететь в теплые края, но осталась в…

Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома
Новости Днепра
Вчера 21:22
Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома

В Днепре в мороз закрыли на балконе кота.

Последние новости

Бумажных талонов не будет: как покупатели смогут отремонтировать бытовую технику по гарантии
Бумажных талонов не будет: как покупатели смогут отремонтировать бытовую технику по гарантии

В Украине изменился процесс гарантийного ремонта техники.

Сегодня 11:22
5
просмотров
Спортсмены из Днепра завоевали бронзовые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо
Спортсмены из Днепра завоевали бронзовые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо

Поздравляем!

Сегодня 10:00
3
просмотров
Погода на 30 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 30 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Возле Днепра заснимали редкую птицу, которая должна была улететь в теплые края, но осталась на зимовку (ФОТО)
Возле Днепра заснимали редкую птицу, которая должна была улететь в теплые края, но осталась на зимовку (ФОТО)

Птица должна была улететь в теплые края, но осталась в Украине на зимовку.

Вчера 22:03
4
просмотров
Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома
Кричит на весь район: в Днепре кота в мороз закрыли на балконе 8-го этажа и ушли из дома

В Днепре в мороз закрыли на балконе кота.

Вчера 21:22
7
просмотров
Более 600 преступников вошли в реестр педофилов: кто имеет к нему доступ
Более 600 преступников вошли в реестр педофилов: кто имеет к нему доступ

В Украине сформирован реестр педофилов.

Вчера 20:50
5
просмотров
В центре Днепра 60-летний мужчина пытался сбежать из магазина в украденной одежде
В центре Днепра 60-летний мужчина пытался сбежать из магазина в украденной одежде

В Днепре 60-летний мужчина пытался ограбить магазин.

Вчера 20:06
5
просмотров
Почти каменный век: в студгородке на Лазаряна в Днепре нет ни тепла, ни света
Почти каменный век: в студгородке на Лазаряна в Днепре нет ни тепла, ни света

В Днепре жители студгородка жалуются на отсутствие отопления.

Вчера 19:22
12
просмотров
В Днепропетровской области 75-летняя бабушка отравилась дымом в собственной квартире
В Днепропетровской области 75-летняя бабушка отравилась дымом в собственной квартире

В Никополе бабушка отравилась продуктами горения во время пожара.

Вчера 18:40
4
просмотров
В McDonald’s появились стаканы, которые меняют цвет: есть ли такие в заведениях Днепра
В McDonald’s появились стаканы, которые меняют цвет: есть ли такие в заведениях Днепра

Хотели бы такой?

Вчера 18:08
15
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх