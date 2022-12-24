В Днепре в горящей квартире была закрыта собака

К патрульным полицейским обратился водитель авто Фиат с просьбой сопроводить его на Запорожское шоссе, так как горит его квартира.
По приезду выяснилось, что пожарные уже потушили огонь. Дверь им открыла хозяйка, которая в этот момент вернулась из магазина.
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