В центре Парижа 69-летний мужчина застрелил двух человек, есть и раненые

Сегодня утром на улице Ангьен в 10-м округе Парижа 69-летний мужчина открыл стрельбу. В результате два человека погибли, четыре получили серьезные ранения.
Об этом сообщают СМИ.
69-летний мужчина был арестован и взят под стражу, – заявили представители прокуратуры Парижа.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, ранее мы писали, что в Дрездене мужчина открыл огонь и спрятался в аптеке ТЦ.
Читайте также:
Автор:
Усатые защитники!
Dziękuję bardzo.
В Италии сняли короткометражный фильм о "любви" между парнем из…
Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце заявил, что…
В Днепре строится много новых зданий, реконструируются старинные дома, но есть часть строений, которые дошли до наших дней, но сегодня находятся в очень плохом состоянии. От них осталась только «коробка» здания либо один фасад, без крыши и перекрытий. Журналисты dnepr.info…
Криворожанину, заминировавшему дом, объявили приговор.
В Днепре могут быть переименованы еще две улицы.
На днях в Днепре 44-летний мужчина убил своего 41-летнего знакомого, а тело, чтобы скрыть следы преступления, сбросил в яму.
Чтобы отметить Новый год в компании с друзьями жители Днепра пользуются арендованными квартирами. Это гораздо выгоднее и экономнее, чем идти в ресторан, или если встретиться дома у кого-то одного не позволяют обстоятельства. Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется арендовать квартиру…
Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшего без вести 80-летнего Александра Моторного.
Мэр Днепра рассказал, почему жители домов в районе Южмаша так долго были без света.
Если вы хотите отправить подарок на праздники близким людям по почте, рассказываем, как будут работать популярные почтовые компании в Днепре на Рождество и Новый год.
В Днепре задержали заключенного, которого освободили оккупанты, когда бежали из Херсона.
Из-за войны много днепрян временно оказалось за границей. Журналисты dnepr.info пообщались с некоторыми из них, а также с теми, кто переехал в страны ЕС еще до начала полномасштабного вторжения. Мы узнали, как живется днепрянам вдали от родного города, а заодно…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!