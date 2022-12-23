В центре Парижа 69-летний мужчина застрелил двух человек, есть и раненые

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Сегодня утром на улице Ангьен в 10-м округе Парижа 69-летний мужчина открыл стрельбу. В результате два человека погибли, четыре получили серьезные ранения.

Об этом сообщают СМИ.

69-летний мужчина был арестован и взят под стражу, – заявили представители прокуратуры Парижа.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что в Дрездене мужчина открыл огонь и спрятался в аптеке ТЦ.

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