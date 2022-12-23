Вышел из дома и пропал: в Кривом Роге разыскивают 80-летнего мужчину

16 декабря мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 80 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы седые.
Был одет в легкую куртку черного цвета и калоши.
Особые приметы: передвигается с помощью палки.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам 102, (098) 650 02 01.
Любая информация может быть полезной!
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