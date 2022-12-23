Вышел из дома и пропал: в Кривом Роге разыскивают 80-летнего мужчину

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам 102, (098) 650 02 01.

16 декабря мужчина вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

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