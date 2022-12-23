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Спрятал тело в яму: в Днепре 44-летний мужчина убил своего знакомого

Сегодня 13:58
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На днях в Днепре 44-летний мужчина убил своего 41-летнего знакомого, а тело, чтобы скрыть следы преступления, сбросил в яму.

Новости Днепра про Спрятал тело в яму: в Днепре 44-летний мужчина убил своего знакомого

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

По данным следствия, 21 декабря в полицию поступило сообщение о том, что 41-летний местный житель с 12 декабря не выходит на связь. Правоохранители начали проверять все версии исчезновения мужчины.

Полицейские установили, что 12 декабря в доме подозреваемого в Чечелевском районе между мужчинами возник конфликт. 44-летний злоумышленник нанес потерпевшему множественные ножевые ранения в шею и голову, в результате которых мужчина скончался. После этого подозреваемый спрятал тело убитого в яму за домом, уехал из города и стал скрываться от органов следствия.

Новости Днепра про Спрятал тело в яму: в Днепре 44-летний мужчина убил своего знакомого

21 декабря подозреваемого разыскали в Каменском. Его задержали. 22 декабря злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Новости Днепра про Спрятал тело в яму: в Днепре 44-летний мужчина убил своего знакомогоУкраїнська Новости Днепра про Спрятал тело в яму: в Днепре 44-летний мужчина убил своего знакомогоРусский

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