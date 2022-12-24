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У Дніпрі в палаючій квартирі був закритий собака

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі горіла квартира на 8 поверсі у ЖК "Щасливий", в якій було закрито собаку.

Новости Днепра про У Дніпрі в палаючій квартирі був закритий собака

До патрульних поліцейських звернувся водій авто Фіат із проханням супроводити його на Запорізьке шосе, оскільки горить його квартира.

Після приїзду з’ясувалося, що пожежники вже загасили вогонь. Двері їм відчинила господиня, яка на цей момент повернулася з магазину.

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