У Дніпрі в палаючій квартирі був закритий собака

У Дніпрі горіла квартира на 8 поверсі у ЖК "Щасливий", в якій було закрито собаку.

До патрульних поліцейських звернувся водій авто Фіат із проханням супроводити його на Запорізьке шосе, оскільки горить його квартира.

Після приїзду з’ясувалося, що пожежники вже загасили вогонь. Двері їм відчинила господиня, яка на цей момент повернулася з магазину.

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