В Днепре в частные руки хотят отдать заброшенное здание Межшкольного комбината: какая цена

В Днепре продают здание заброшенного "Межшкольного комбината".

Об этом говорится на сайте Prozorro.Продажі.

На торги выставили здание заброшенного коммунального учреждения, которое более известно под названием «Межшкольный комбинат». Сейчас сооружение принадлежит городскому совету, но в рамках малой приватизации его собираются продать.

Стартовая цена здания составила 17,1 млн. грн. Начало аукциона – 30 августа.

Торги будут проведены по схеме трехраундового английского аукциона. То есть участники подают свои заявки анонимно, а затем во время ставок повышают цену, но преимущество имеет тот, кто предложил больше всего. В то же время, продать лот могут и единственному зарегистрированному участнику.

Новый собственник получит 6 тыс. кв. метров здания, расположенного по адресу улица Рабочая, 73. Однако сооружение заброшено, без окон, дверей и требует капитального ремонта.

Построили комбинат в 1980-х годах. Здесь должны были учиться рабочему ремеслу школьники района. За УПК №3 в учебном году 2017-2018 было закреплено 934 ученика, однако сюда ходило заниматься только 36% учеников.

С началом реформы образования заведение стало ненужным. Сначала его охраняли и собирались перепрофилировать, но потом окончательно закрыли. С тех пор сюда наведывались только искатели металла и дети, любящие гулять на крыше комбината.

Теперь же здание решили отдать на приватизацию.

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