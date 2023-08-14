В Днепре в частные руки хотят отдать заброшенное здание Межшкольного комбината: какая цена

Об этом говорится на сайте Prozorro.Продажі.
На торги выставили здание заброшенного коммунального учреждения, которое более известно под названием «Межшкольный комбинат». Сейчас сооружение принадлежит городскому совету, но в рамках малой приватизации его собираются продать.
Стартовая цена здания составила 17,1 млн. грн. Начало аукциона – 30 августа.
Торги будут проведены по схеме трехраундового английского аукциона. То есть участники подают свои заявки анонимно, а затем во время ставок повышают цену, но преимущество имеет тот, кто предложил больше всего. В то же время, продать лот могут и единственному зарегистрированному участнику.
Новый собственник получит 6 тыс. кв. метров здания, расположенного по адресу улица Рабочая, 73. Однако сооружение заброшено, без окон, дверей и требует капитального ремонта.
Построили комбинат в 1980-х годах. Здесь должны были учиться рабочему ремеслу школьники района. За УПК №3 в учебном году 2017-2018 было закреплено 934 ученика, однако сюда ходило заниматься только 36% учеников.
С началом реформы образования заведение стало ненужным. Сначала его охраняли и собирались перепрофилировать, но потом окончательно закрыли. С тех пор сюда наведывались только искатели металла и дети, любящие гулять на крыше комбината.
Теперь же здание решили отдать на приватизацию.
Читайте также:
Автор:
Волшебные фотографии звездного неба удалось запечатлеть днепрянину.
ЦЭК анонсировала новые отключения света 15 и 16 августа.
Стоимость квартир в Киеве снова выросла, а вот в Днепре…
В Днепре дети забрали вещи из военной машины.
Волшебные фотографии звездного неба удалось запечатлеть днепрянину.
ЦЭК анонсировала новые отключения света 15 и 16 августа.
Стоимость квартир в Киеве снова выросла, а вот в Днепре почти неизменна.
В Днепре дети забрали вещи из военной машины.
В Кривом Роге малыш закрылся в квартире, оставив маму на улице.
Оно прыгает, хотя не имеет лап.
Однокомнатные квартиры – самые популярные на рынке аренды в Днепре. Объясняется это тем, что сняв однокомнатную квартиру нужно меньше платить как за метраж помещения, так и за коммунальные услуги. Цены на аренду такого жилья в Днепре стартуют от 3 тыс…
Левобережье Днепра, Новомосковск и ряд поселков останутся без воды на сутки.
Мужчину задержали и будут судить.
На Криворожье мужчина забил палкой до смерти своего соседа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!