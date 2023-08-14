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  • В Днепре в частные руки хотят отдать заброшенное здание Межшкольного комбината: какая цена

В Днепре в частные руки хотят отдать заброшенное здание Межшкольного комбината: какая цена

Сегодня 22:00
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В Днепре продают здание заброшенного "Межшкольного комбината".

Новости Днепра про В Днепре в частные руки хотят отдать заброшенное здание Межшкольного комбината: какая цена

Об этом говорится на сайте Prozorro.Продажі.

На торги выставили здание заброшенного коммунального учреждения, которое более известно под названием «Межшкольный комбинат». Сейчас сооружение принадлежит городскому совету, но в рамках малой приватизации его собираются продать.

Стартовая цена здания составила 17,1 млн. грн. Начало аукциона – 30 августа.

Торги будут проведены по схеме трехраундового английского аукциона. То есть участники подают свои заявки анонимно, а затем во время ставок повышают цену, но преимущество имеет тот, кто предложил больше всего. В то же время, продать лот могут и единственному зарегистрированному участнику.

Новости Днепра про В Днепре в частные руки хотят отдать заброшенное здание Межшкольного комбината: какая цена

Новый собственник получит 6 тыс. кв. метров здания, расположенного по адресу улица Рабочая, 73. Однако сооружение заброшено, без окон, дверей и требует капитального ремонта.

Построили комбинат в 1980-х годах. Здесь должны были учиться рабочему ремеслу школьники района. За УПК №3 в учебном году 2017-2018 было закреплено 934 ученика, однако сюда ходило заниматься только 36% учеников.

С началом реформы образования заведение стало ненужным. Сначала его охраняли и собирались перепрофилировать, но потом окончательно закрыли. С тех пор сюда наведывались только искатели металла и дети, любящие гулять на крыше комбината.

Теперь же здание решили отдать на приватизацию.

Новости Днепра про В Днепре в частные руки хотят отдать заброшенное здание Межшкольного комбината: какая цена

Новости Днепра про В Днепре в частные руки хотят отдать заброшенное здание Межшкольного комбината: какая цена

Новости Днепра про В Днепре в частные руки хотят отдать заброшенное здание Межшкольного комбината: какая цена

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