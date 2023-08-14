У Дніпрі в приватні руки хочуть віддати закинуту будівлю Міжшкільного комбінату: яка ціна

У Дніпрі продають занедбану будівлю занедбаного "Міжшкільного комбінату".

Про це йдеться на сайті Prozorro.Продажі.

На торги виставили будівлю закинутого комунального закладу, який більш відомий під назвою “Міжшкільний комбінат”. Наразі споруда належить міській раді, але в рамках малої приватизації, її збираються продати.

Стартова ціна будівлі склала 17,1 млн грн. Початок аукціону 30 серпня.

Торги проведуть за схемою трираундового англійського аукціону. Тобто учасники подають свої заявки анонімно, а потім під час ставок підвищують ціну, але перевагу має той, хто запропонував найбільше. Водночас продати лот можуть і єдиному зареєстрованому учаснику.

Новий власник отримає 6 тис. кв. метрів будівлі, яка знаходиться за адресою вулиця Робоча, 73. Проте споруда занедбана, без вікон, дверей та потребує капітального ремонту.

Побудували комбінат у 1980-х роках. Тут мали навчатися робітничому ремеслу школярі району. За КПК №3 у навчальному році 2017 – 2018 було закріплено 934 учні, проте сюди ходило займатися лише 36% учнів.

З початком реформи освіти заклад став непотрібним. Спочатку його охороняли і збиралися перепрофілювати, але згодом остаточно закрили. З того часу сюди навідувалися тільки шукачі металу та діти, які люблять гуляти на даху комбінату.

Тепер же будівлю вирішили віддати на приватизацію.

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