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  • У Дніпрі в приватні руки хочуть віддати закинуту будівлю Міжшкільного комбінату: яка ціна

У Дніпрі в приватні руки хочуть віддати закинуту будівлю Міжшкільного комбінату: яка ціна

Сьогодні 22:00
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У Дніпрі продають занедбану будівлю занедбаного "Міжшкільного комбінату".

Новости Днепра про У Дніпрі в приватні руки хочуть віддати закинуту будівлю Міжшкільного комбінату: яка ціна

Про це йдеться на сайті Prozorro.Продажі.

На торги виставили будівлю закинутого комунального закладу, який більш відомий під назвою “Міжшкільний комбінат”. Наразі споруда належить міській раді, але в рамках малої приватизації, її збираються продати. 

Стартова ціна будівлі склала 17,1 млн грн. Початок аукціону 30 серпня.

Торги проведуть за схемою трираундового англійського аукціону. Тобто учасники подають свої заявки анонімно, а потім під час ставок підвищують ціну, але перевагу має той, хто запропонував найбільше. Водночас продати лот можуть і єдиному зареєстрованому учаснику.

Новости Днепра про У Дніпрі в приватні руки хочуть віддати закинуту будівлю Міжшкільного комбінату: яка ціна

Новий власник отримає 6 тис. кв. метрів будівлі, яка знаходиться за адресою вулиця Робоча, 73. Проте споруда занедбана, без вікон, дверей та потребує капітального ремонту.

Побудували комбінат у 1980-х роках. Тут мали навчатися робітничому ремеслу школярі району. За КПК №3 у навчальному році 2017 – 2018 було закріплено 934 учні, проте сюди ходило займатися лише 36% учнів.

З початком реформи освіти заклад став непотрібним. Спочатку його охороняли і збиралися перепрофілювати, але згодом остаточно закрили. З того часу сюди навідувалися тільки шукачі металу та діти, які люблять гуляти на даху комбінату. 

Тепер же будівлю вирішили віддати на приватизацію. 

Новости Днепра про У Дніпрі в приватні руки хочуть віддати закинуту будівлю Міжшкільного комбінату: яка ціна

Новости Днепра про У Дніпрі в приватні руки хочуть віддати закинуту будівлю Міжшкільного комбінату: яка ціна

Новости Днепра про У Дніпрі в приватні руки хочуть віддати закинуту будівлю Міжшкільного комбінату: яка ціна

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Новости Днепра про У Дніпрі в приватні руки хочуть віддати закинуту будівлю Міжшкільного комбінату: яка цінаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в приватні руки хочуть віддати закинуту будівлю Міжшкільного комбінату: яка цінаРусский

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