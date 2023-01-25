В Днепре в автобусах может появиться бесконтактная оплата

В Днепре могут появиться коммунальные автобусы с бесконтактной оплатой.

С октября 2022 в Днепре курсируют коммунальные автобусы. Сначала они появились на 101 маршруте, а в конце года добавились еще №32-К, №75-К, №109-К, курсирующие в отдаленные районы города.

В городе планируют запустить еще больше таких автобусов, сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры. В частности, они будут курсировать на жилые массивы Игрень, Приднепровск и улицу Широкую. Начать работу транспорт может уже в конце февраля.

В будущем в автобусах появится бесконтактная оплата по QR-коду. Такая уже работает несколько лет в электротранспорте.

Также для удобства пассажиров планируем запустить оплату проезда на коммунальных маршрутах с помощью QR-кода», – рассказал начальник автоколонны КП «Днепровский электротранспорт» Вячеслав Павленко.

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