В Днепре в Аптекарской балке задержали кладмена

Кладмена заметили неравнодушные горожане, они и вызвали полицию.

Вчера днем ​​полицейские получили информацию о подозрительном мужчине в Аптекарской балке. Местные жители сообщили, что он, вероятно, делает закладки.

Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции.

Правоохранители выехали на место и обнаружили там указанного гражданина. С ним побеседовали и провели поверхностную проверку. В сумке мужчины обнаружили 54 пакета с веществом, похожим на наркотическое.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Дальше делом занимается следователь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: