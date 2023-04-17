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У Дніпрі в Аптекарській балці затримали кладмена

Сьогодні 13:26
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Кладмена помітили небайдужі містяни, вони і викликали поліцію.

Новости Днепра про У Дніпрі в Аптекарській балці затримали кладмена

Учора вдень поліцейські отримали інформацію про підозрілу особу в Аптекарській балці. Місцеві мешканці повідомили, що чоловік, ймовірно, робить закладки.

Про це пише пресслужба патрульної поліції.

Правоохоронці виїхали на місце та виявили там вказаного громадянина. З ним поспілкувались та провели поверхневу перевірку. У сумці чоловіка виявили 54 пакунки з речовиною, схожою на наркотичну.

Новости Днепра про У Дніпрі в Аптекарській балці затримали кладмена

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Далі справою займається слідчий.

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Новости Днепра про У Дніпрі в Аптекарській балці затримали кладменаУкраїнська

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