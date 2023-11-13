В Днепре в АНД районе вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС

Площадь возгорания составила 40 кв. м.

В воскресенье, 12 ноября, на улице Брацлавской Амур-Нижнеднепровского района вспыхнул масштабный пожар.

Как выяснили спасатели, там на территории двух частных домовладений горели две рядом расположенные хозяйственные постройки и имущество внутри. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 17:45.

ГСЧС-ники ликвидировали огонь в 19:15.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 13 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: