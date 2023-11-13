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У Дніпрі в АНД районі спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Сьогодні 07:15
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Площа займання склала 40 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

У неділю, 12 листопада, на вулиці Брацлавська Амур-Нижньодніпровського району спалахнула масштабна пожежа.

Як з’ясували рятувальники, там на території двох приватних домоволодінь горіли дві поруч розташовані господарчі будівлі та майно всередині. Загальна площа пожежі склала 40 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 17:45.

ДСНС-ники ліквідували полум’я о 19:15.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 13 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

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Новости Днепра про У Дніпрі в АНД районі спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНСУкраїнська

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