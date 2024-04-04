В Днепре ушел из жизни известный врач-эпидемиолог

Печальное известие сообщили в Днепропетровском областном ЦУПХ.
Анатолию Ивановичу Анчишкиному было 74 года.
Анатолий Иванович долгое время работал врачом-эпидемиологом Днепропетровской областной санитарно-эпидемиологической станции.
Профессиональный вклад Анатолий Иванович в эпидемиологию был неоценим. Он неоднократно принимал участие в расследовании и предупреждении вспышек инфекционных заболеваний среди населения Днепропетровской области, активно проводил разъяснительную работу по важности вакцинации.
Так, в 2021 году был первым человеком, который вакцинировался от COVID-19 на Днепропетровщине. Таким образом, врач показал, что жителям региона не нужно бояться вакцинации.
Коллеги говорят, что Анатолий Иванович был не только высококвалифицированным специалистом, но и добрым и отзывчивым человеком, хорошим товарищем и другом.
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