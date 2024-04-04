У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-епідеміолог

Сумну звістку повідомили в Дніпропетровському обласному ЦКПХ.
Анатолію Івановичу Анчишкиному було 74 років.
Анатолій Іванович тривалий час працював лікарем-епідеміологом Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції.
Професійний внесок Анатолій Івановича в епідеміологію був неоціненним. Він неодноразово брав участь в розслідуванні та попередженні спалахів інфекційних хвороб серед населення Дніпропетровської області, активно проводив роз’яснювальну роботу щодо важливості вакцинації.
Так, в 2021 році був першою людиною, яка вакцинувалася від COVID-19 на Дніпропетровщині. Таким чином лікар показав, що мешканцям регіону не треба боятися вакцинації.
Колеги кажуть, що Анатолій Іванович був не тільки висококваліфікованим спеціалістом, але й доброю та чуйною людиною, хорошим товаришем та другом.
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