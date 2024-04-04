Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-епідеміолог

Сьогодні 14:25
просмотров

У Дніпрі помер відомий епідеміолог.

Новости Днепра про У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-епідеміолог

Сумну звістку повідомили в Дніпропетровському обласному ЦКПХ.

Анатолію Івановичу Анчишкиному було 74 років. 

Анатолій Іванович тривалий час працював лікарем-епідеміологом Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції. 

Професійний внесок Анатолій Івановича в епідеміологію був неоціненним. Він неодноразово брав участь в розслідуванні та попередженні спалахів інфекційних хвороб серед населення Дніпропетровської області, активно проводив роз’яснювальну роботу щодо важливості вакцинації.

Так, в 2021 році був першою людиною, яка вакцинувалася від COVID-19 на Дніпропетровщині. Таким чином лікар показав, що мешканцям регіону не треба боятися вакцинації.

Колеги кажуть, що Анатолій Іванович був не тільки висококваліфікованим спеціалістом, але й доброю та чуйною людиною, хорошим товаришем та другом.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі пішов з життя відомий лікар-епідеміологУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Бруківка та торгові павільйони: як понад 100 років тому виглядала площа Героїв Майдану у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:35
    Бруківка та торгові павільйони: як понад 100 років тому виглядала площа Героїв Майдану у Дніпрі (ФОТО)

    Історичний центр слободи Половиці, з якої потім виріс наш Дніпро,…

    Викинув понівечене тіло в кар’єр: у Нікополі затримали жорстокого вбивцю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:25
    Викинув понівечене тіло в кар’єр: у Нікополі затримали жорстокого вбивцю

    У Нікополі піймали "різника", який вбив чоловіка та кинув його…

    У квартирі в центрі Дніпра, де чадним газом отруїлися мати та донька, знайшли низку порушень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:41
    У квартирі в центрі Дніпра, де чадним газом отруїлися мати та донька, знайшли низку порушень

    У Дніпрі мати з донькою отруїлися чадним газом у власній…

    Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    Які термінові вакансії є на ринку праці у Дніпрі: кого шукають та скільки платять

    У Дніпрі велика кількість підприємств та приватних фірм терміново шукають…

    Наверх