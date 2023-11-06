В Днепре ушел из жизни известный театральный актер

В Днепре ушел из жизни легендарный театральный актер.

О печальном известии сообщила актриса театра «Академического театра драмы и комедии» и коллега Евгения Викторовича Маргарита Савенко на своей Facebook-странице.

Я не верю, сегодня Вас не стало… Но Вы всегда будете жить в моем сердце. Это подарок судьбы, что Вы у меня есть! Как наставник, как друг, как коллега, как партнер, как мой театральный отец… Как мой Евгений Звягин. Благодарю Вас за все! Безгранично люблю и невероятно скучаю… Светлая память Вам, — написала Маргарита у себя на странице.

Предварительно известно, что Евгений Викторович скончался сегодня ночью после продолжительной болезни. Коллеги и друзья надеялись, что актер сможет поправиться, но, к сожалению, этого не произошло.

Как рассказали коллеги, только месяц тому назад Евгений Викторович отметил свое 70-летие.

Евгений Викторович Звягин – легендарный днепровский актер. В последнее время выступал в Днепровском театре драмы и комедии. Ценителям театра известен ролями в таких спектаклях, как «Все мужчины изменяют», «Дневник негодяя», «Ужин дураков», «Ревизор», «Слишком женат таксист» и т.д.

Светлая память!

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