У Дніпрі пішов з життя відомий театральний актор

У Дніпрі пішов з життя легендарний театральний актор.

Про сумну звістку повідомила акторка театру “Академічного театру драми і комедії” та колега Євгена Вікторовича Маргарита Савенко на своїй Facebook-сторінці.

Я не вірю, сьогодні Вас не стало.. Але Ви завжди будете жити в моєму серці. Це дарунок долі, що Ви в мене є! Як наставник, як друг, як колега, як партнер, як мій театральний батько… Як мій Євген Звягін. Дякую Вам за все! Безмежно люблю та неймовірно сумую… Світла пам’ять Вам, – написала Маргарита у себе на сторінці.

Попередньо відомо, що Євген Вікторович помер сьогодні вночі після тривалої хвороби. Колеги та друзі сподівалися, що актор зможе видужати, але на жаль, цього не сталося.

Як розповіли колеги, тільки місяць тому Євген Вікторович відзначив своє 70-річчя.

Євген Вікторович Звягін – легендарний дніпровський актор. Останнім часом виступав у Дніпровському театрі драми та комедії. Поціновувачам театру відомий ролями в таких виставах, як «Всі чоловіки зраджують», «Щоденник негідника», «Вечеря дурнів», «Ревізор», «Занадто одружений таксист» та ін.

Світла пам’ять!

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