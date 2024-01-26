В Днепре упростили получение ученического: что нужно знать родителям

Теперь родителям больше не нужно подписывать анкету электронной цифровой подписью. Заполняя электронную анкету по ссылке и введя все данные, родители могут просто нажать кнопку «Сохранить». Анкета сразу отправляется на печать билета.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете. Отмечается, что такое упрощение решает ряд проблем.
У большинства родителей возникали трудности во время подписания. Также при переходе ребенка в другое заведение существующую анкету нужно было переподписывать с помощью ЭЦП. Теперь в этом нет нужды. Если ребенок перешел в другое учебное заведение, руководитель новой школы предоставляет заявление-подтверждение в КП «єДніпро» о переходе ученика. После этого перевыпускаем ученический билет. По такой же процедуре будет и перевыпуск, если ребенок потерял свой билет, – сообщили в городском совете.
Напомним, ученический билет дает право льготного проезда в общественном транспорте – в трамваях и троллейбусах можно ездить бесплатно, а в городских автобусах – со скидкой 25%.
Если у родителей возникают вопросы относительно ученического билета или регистрации для получения документа, можно обращаться на горячую линию коммунального предприятия «єДніпро» по номерам: 063-876-94-49, 067-876-94-49, 050-876-94-49. Горячая линия работает по графику: с 09:00 до 18:00 с понедельника по четверг, и с 09:00 до 16:45 в пятницу.
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