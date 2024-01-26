У Дніпрі спростили отримання учнівського: що треба знати батькам

У Дніпрі спростили процес отримання учнівського квитка.

Відтепер батькам більше не потрібно підписувати анкету електронним цифровим підписом. Заповнюючи електронну анкету за посиланням і ввівши усі дані, батьки можуть просто натиснути на кнопку «Зберегти». Анкета відразу відправляється на друк квитка.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді. Зазначається, що таке спрощення вирішує одразу низку проблем.

У більшості батьків виникали труднощі під час підписання. Також під час переходу дитини до іншого закладу наявну анкету потрібно було перепідписувати за допомогою ЕЦП. Тепер у цьому немає потреби. Якщо дитина перейшла до іншого закладу освіти, керівник нової школи надає заяву-підтвердження до КП «єДніпро» щодо переходу учня. Після цього перевипускаємо учнівський квиток. За такою ж процедурою буде і перевипуск, якщо дитина втратила свій квиток, – повідомили у міській раді.

Нагадаємо, учнівський квиток дає право пільгового проїзду у громадському транспорті – у трамваях та тролейбусах можна їздити безкоштовно, а у міських автобусах – зі знижкою 25%.

Якщо у батьків виникають питання щодо учнівського квитка або реєстрації для отримання документа, можна звертатися на гарячу лінію комунального підприємства «єДніпро» за номерами: 063-876-94-49, 067-876-94-49, 050-876-94-49. Гаряча лінія працює за графіком: з 09:00 до 18:00 з понеділка по четвер, та з 09:00 до 16:45 у п’ятницю.

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