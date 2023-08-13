В Днепре умер спасатель Виталий Кинц, раненный во время обстрела Покровска: за его жизнь боролись почти неделю

В воскресенье ночью, 13 августа, в больнице Днепра умер начальник девятого государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Виталий Кинц. 7 августа он получил множественные ранения и ожоги, когда ликвидировал последствия обстрела в Покровске Донецкой области, и сам попал под вражеский огонь.

Трагическое известие сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

«Семья спасателей навсегда запомнит Виталия Владимировича как светлого человека, смелого и человечного руководителя, настоящего профессионала своего дела, который посвятил службе значительную часть своей жизни и вложил в нее свою душу. Нет слов, чтобы передать ими всю горечь утраты», — говорится в сообщении.

После ранения 7 августа спасателя госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова. Врачи почти неделю отчаянно боролись за его жизнь, но, к сожалению, безуспешно.

Кинц с октября 2018 года возглавлял девятый ДПРЗ спасательной службы в Покровске. До этого он тоже руководил спасательными отрядами в Донецкой области, в частности в Доброполье и Краматорске. Всего в рядах ГСЧС Виталий Владимирович был с 1996 года. За свои заслуги он имел многочисленные государственные награды.

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