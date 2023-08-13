У Дніпрі помер рятувальник Віталій Кінц, поранений під час обстрілу Покровська: за його життя боролися майже тиждень

У неділю вночі, 13 серпня, у лікарні Дніпра помер начальник дев’ятого державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Донецькій області Віталій Кінц. 7 серпня він отримав множинні поранення та опіки, коли ліквідував наслідки обстрілу у Покровську на Донеччині, та сам потрапив під ворожий вогонь.

Трагічну звістку повідомила пресслужба ДСНС України.

“Сім’я рятувальників назавжди запам’ятає Віталія Володимировича як світлу людину, сміливого та людяного керівника, справжнього професіонала своєї справи, який присвятив службі значну частину свого життя та вклав у неї свою душу. Немає слів, щоб передати ними усю гіркоту втрати”, – йдеться у повідомленні.

Після поранення 7 серпня рятувальника госпіталізували до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова. Лікарі майже тиждень відчайдушно боролися за його життя, але, на жаль, безуспішно.

Кінц із жовтня 2018 року очолював дев’ятий ДПРЗ рятувальної служби в Покровську. До того він теж керував рятувальними загонами на Донеччині, зокрема в Добропіллі та Краматорську. Загалом у лавах ДСНС Віталій Володимирович був із 1996 року. За свої заслуги він мав чисельні державні нагороди.

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