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  • В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы — лечили бронхит

В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы — лечили бронхит

Сегодня 12:29
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В реанимационном отделении днепровской больницы скончался 34-летний Сергей Троцько. Это произошло 10 декабря. В Днепр мужчину привезли из Софиевской исправительной колонии №45, где тот отбывал наказание.

Новости Днепра про В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы - лечили бронхит

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По словам омбудсмена, осужденного избили в тюрьме, но не лечили.

В этом омбудсман обвинил Минюст.

Это результат бездействия Министерства юстиции Украины и нереагирования на нарушение прав человека в местах несвободы», — подчеркнул Лубинец.

Сергей Троцкий был осужден сначала за кражу, а затем заключенный якобы пытался бежать из Кропивницкой исправительной колонии. По данным Харьковской правозащитной группы, заключенный во время учебы залез на крышу и попытался выйти за пределы исправительного учреждения. Именно тогда, по информации правозащитников, Сергея избили в СИЗО.

Работники колонии якобы избивали мужчину по голове ногами. У него была черепно-мозговая травма, которую никто не лечил, а когда состояние Сергея стало критическим, его отвезли в Днепровскую многопрофильную больницу. Затем ему присвоили вторую группу инвалидности и перевели в ГУ «Софиевская исправительная колония (№45)».

Как сообщил Дмитрий Лубинец, представители омбудсмана ранее посещали Софиевскую исправительную колонию №45. Тогда Сергей Троцкий в тяжелом состоянии был обнаружен в неврологическом отделении. Поговорить с ним не смогли – заключенный не мог сказать ни слова.

Лубинец подчеркнул, что тогда заключенный не мог сам за собой ухаживать, ходить и ослеп на один глаз. В то же время медики не предоставили никакой информации о том, как мужчина получил черепно-мозговую травму. Об этом также не было записей в медицинских документах тюремной больницы.

По данным представителей Харьковской правозащитной группы, мужчину по документам лечили от острого бронхита.

После визита омбудсмана в полицию направили обращение о возможном совершении уголовных правонарушений работниками Софиевской многопрофильной больницы.

А именно — относительно ненадлежащего и несвоевременного оказания медицинской помощи, а также вероятной пытки или бесчеловечного или унижающего достоинство видов обращения и наказания. И с тем, чтобы приступили к досудебному расследованию», – рассказал Лубинец.

После этого Сергея Троцкого перевели на лечение в областную больницу в Днепре, где мужчина впоследствии скончался.

«Сергей был осужден, и ответственность за его жизнь и здоровье несло государство, а именно профильные учреждения! Поэтому эта ситуация требует тщательного расследования!» – подчеркнул омбудсмен.

Теперь Минюст должен отреагировать на обращение омбудсмана.

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Новости Днепра про В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы - лечили бронхитУкраїнська Новости Днепра про В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы - лечили бронхитРусский

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