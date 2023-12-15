В Днепре умер мужчина, которого избили в тюрьме, а вместо травмы головы — лечили бронхит

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По словам омбудсмена, осужденного избили в тюрьме, но не лечили.
В этом омбудсман обвинил Минюст.
Это результат бездействия Министерства юстиции Украины и нереагирования на нарушение прав человека в местах несвободы», — подчеркнул Лубинец.
Сергей Троцкий был осужден сначала за кражу, а затем заключенный якобы пытался бежать из Кропивницкой исправительной колонии. По данным Харьковской правозащитной группы, заключенный во время учебы залез на крышу и попытался выйти за пределы исправительного учреждения. Именно тогда, по информации правозащитников, Сергея избили в СИЗО.
Работники колонии якобы избивали мужчину по голове ногами. У него была черепно-мозговая травма, которую никто не лечил, а когда состояние Сергея стало критическим, его отвезли в Днепровскую многопрофильную больницу. Затем ему присвоили вторую группу инвалидности и перевели в ГУ «Софиевская исправительная колония (№45)».
Как сообщил Дмитрий Лубинец, представители омбудсмана ранее посещали Софиевскую исправительную колонию №45. Тогда Сергей Троцкий в тяжелом состоянии был обнаружен в неврологическом отделении. Поговорить с ним не смогли – заключенный не мог сказать ни слова.
Лубинец подчеркнул, что тогда заключенный не мог сам за собой ухаживать, ходить и ослеп на один глаз. В то же время медики не предоставили никакой информации о том, как мужчина получил черепно-мозговую травму. Об этом также не было записей в медицинских документах тюремной больницы.
По данным представителей Харьковской правозащитной группы, мужчину по документам лечили от острого бронхита.
После визита омбудсмана в полицию направили обращение о возможном совершении уголовных правонарушений работниками Софиевской многопрофильной больницы.
А именно — относительно ненадлежащего и несвоевременного оказания медицинской помощи, а также вероятной пытки или бесчеловечного или унижающего достоинство видов обращения и наказания. И с тем, чтобы приступили к досудебному расследованию», – рассказал Лубинец.
После этого Сергея Троцкого перевели на лечение в областную больницу в Днепре, где мужчина впоследствии скончался.
«Сергей был осужден, и ответственность за его жизнь и здоровье несло государство, а именно профильные учреждения! Поэтому эта ситуация требует тщательного расследования!» – подчеркнул омбудсмен.
Теперь Минюст должен отреагировать на обращение омбудсмана.
Читайте также:
Автор:
«Днепр-Арена» один из самых известны стадионов в Украине. Тут проходили…
В Днепропетровской области пассажирский автобус вылетел в кювет.
Новенький флаг Украины теперь снова развевается над Днепром.
Вчера, 14 декабря, в Днепре сообщили о минировании школы №130.…
Медики пытаются реанимировать мужчину, который взорвал гранаты.
«Днепр-Арена» один из самых известны стадионов в Украине. Тут проходили матчи сборной, планировалось, что стадион будет принимать и игры «Евро-2012», под эту цель его и реконструировали, но не случилось.
В Днепропетровской области пассажирский автобус вылетел в кювет.
Новенький флаг Украины теперь снова развевается над Днепром.
У метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.
Площадь возгорания составила 70 кв. м.
Вчера, 14 декабря, в Днепре сообщили о минировании школы №130. Из здания эвакуировали 250 человек.
Одевайтесь теплее, друзья!
Это доказывает, что РФ не хочет перемирия.
Мужчина, забивший до смерти 21-летнюю девушку, вынес ее тело на дорогу, чтобы инсценировать ДТП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!