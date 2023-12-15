У Дніпрі помер чоловік, якого побили у в’язниці, а замість травми голови – лікували бронхіт

У реанімаційному відділенні дніпровської лікарні помер 34-річний Сергій Троцько. Це сталося 10 грудня. До Дніпра чоловіка привезли з Софіївської виправної колонії №45, де той відбував покарання.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмена, засудженого спершу побили, а не лікували.

У цьому омбудсман звинуватив Мін’юст.

Це результат бездіяльності Міністерства юстиції України та нереагування на порушення прав людини у місцях несвободи”, — наголосив Лубінець.

Сергія Троцько засудили спочатку за крадіжку, а потім в’язень нібито намагався втекти із Кропивницької виправної колонії. За даними Харківської правозахисної групи, ув’язнений під час навчання заліз на дах та спробував вийти за межі виправної установи. Саме тоді, за інформацією правозахисників, Сергія побили в СІЗО.

Працівники колонії нібито били чоловіка по голові ногами. У нього була черепно-мозкова травма, яку ніхто не лікував, а коли стан Сергія став критичним, його відвезли до Дніпровської багатопрофільної лікарні. Потім йому присвоїли другу групу інвалідності і перевели до ДУ “Софіївська виправна колонія (№45)”.

Як повідомив Дмитро Лубінець, представники омбудсмана раніше відвідували Софіївську виправну колонію №45. Тоді Сергія Троцька у важкому стані виявили у неврологічному відділенні. Поговорити з ним не змогли — в’язень не міг сказати ні слова.

Лубінець наголосив, що тоді в’язень не міг сам за собою доглядати, ходити та осліп на одне око. Водночас медики не надали жодної інформації щодо того, як чоловік отримав черепно-мозкову травму. Про це також не було жодних записів у медичних документах тюремної лікарні.

За даними представників Харківської правозахисної групи, чоловіка за документами лікували від гострого бронхіту.

Після візиту омбудсмана, до поліції направили звернення про можливе вчинення кримінальних правопорушень працівниками Софіївської багатопрофільної лікарні.

А саме — щодо неналежного та несвоєчасного надання медичної допомоги, а також ймовірного катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, видів поводження та покарання. І з тим, аби розпочали досудове розслідування”, – розповів Лубінець.

Після цього Сергія Троцька перевели на лікування до обласної лікарні у Дніпрі, де чоловік згодом помер.

“Сергій був засудженим, і відповідальність за його життя і здоров’я несла держава, а саме профільні установи! Тому ця ситуація потребує ретельного розслідування!” — наголосив омбудсмен.

Тепер Мін’юст має відреагувати на звернення омбудсмана.

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