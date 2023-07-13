В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массива

Недавно в районе Сечи с детской площадки исчезла елка, много лет считавшаяся символом района. Днепрянин Александр предположил, что кто-то мог украсть деревце.
А ну, признавайтесь, кто украл нашу хрупкую, лесную красавицу с детской площадки на Сечи? Это был почти символ жилмассива, так сказать, кривой кругов в его сердце, теперь на ее месте пустырь, — пишет Александр в местном сообществе на Facebook.
По словам местных, вблизи елки ежегодно устраивали маленькие дворовые гуляния, а перед новогодними праздниками украшали игрушками и разным хламом.
Я тоже заметила пару дней назад. Жаль, что у нас есть такие люди! Это был символ нашего массива! Украли у детей кусочек счастья и радости, которого сейчас и так очень мало, — пишут днепряне в соцсети.
Днепряне отмечают, что елка исчезла месяц назад. Местные предполагают, что ее срубили, потому что дерево засохло. В последнее время вместо зеленой красавицы посреди детской площадки стоял засохший ствол.
Люди предлагают на этом месте посадить другое дерево и положить начало новой традиции.
Читайте также:
Автор:
Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька»,…
Кабинет министров принял новое Постановление, согласно которому часть внутренне перемещенных…
Житель Днепра заставил мальчика раздеться перед камерой во время видеоразговора.
14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не…
Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька», опроверг информацию о своей гибели на фронте.
Кабинет министров принял новое Постановление, согласно которому часть внутренне перемещенных лиц может потерять выплаты, для другой части переселенцев выплаты останутся в силе до конца января 2024 года.
Вчера, 12 июля, около 21:00 на Черниговщине возле пгт Куликовка автомобиль выехал на железнодорожные пути, несмотря на запретные сигналы, и попал под поезд: погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Житель Днепра заставил мальчика раздеться перед камерой во время видеоразговора.
14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не обделит вниманием она и Днепр.
В Днепре существует легенда о большом количестве подземных ходов, пролегающих под городом и построенных еще с момента основания населенного пункта. Наибольшая концентрация этих ходов находится в парке Шевченко, а вход в тоннель был в нынешнем Дворце студентов.
В Киеве ко Дню Независимости снимут советский герб на щите монумента Родина-мать.
К днепрянам пришел чужой хорек.
Недавно мы писали, что в Днепропетровской области без вести пропал 38-летний Евгений Садовой.
В эти выходные днепряне смогут полакомиться пиццей и развлечься в парках города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!