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В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массива

Сегодня 17:17
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На жилом массиве Тополь исчезла елка-символ микрорайона.

Новости Днепра про В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массива

Недавно в районе Сечи с детской площадки исчезла елка, много лет считавшаяся символом района. Днепрянин Александр предположил, что кто-то мог украсть деревце.

А ну, признавайтесь, кто украл нашу хрупкую, лесную красавицу с детской площадки на Сечи? Это был почти символ жилмассива, так сказать, кривой кругов в его сердце, теперь на ее месте пустырь, — пишет Александр в местном сообществе на Facebook.

По словам местных, вблизи елки ежегодно устраивали маленькие дворовые гуляния, а перед новогодними праздниками украшали игрушками и разным хламом.

Я тоже заметила пару дней назад. Жаль, что у нас есть такие люди! Это был символ нашего массива! Украли у детей кусочек счастья и радости, которого сейчас и так очень мало, — пишут днепряне в соцсети.

Днепряне отмечают, что елка исчезла месяц назад. Местные предполагают, что ее срубили, потому что дерево засохло. В последнее время вместо зеленой красавицы посреди детской площадки стоял засохший ствол.

Люди предлагают на этом месте посадить другое дерево и положить начало новой традиции.

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Новости Днепра про В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массиваУкраїнська Новости Днепра про В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массиваРусский

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