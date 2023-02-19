Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре угрожали взорвать ТЦ на Победе

Сегодня 09:09
просмотров

В Днепре снова проверяли сообщения о заминировании ТЦ.

Новости Днепра про В Днепре угрожали взорвать ТЦ на Победе

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, за прошедшие сутки было одно сообщение о заминировании. В СБУ поступило электронное письмо, в котором неизвестный угрожал взорвать торговый центр «Гермес» (расположен на Победе). На место выехали взрывотехники Нацполиции, но после подробного обследования помещений ТЦ взрывчатку не нашли.

А вчера 18 февраля правоохранители проверяли 2 сообщения о заминировании. Неизвестные угрожали взорвать все станции метро.

Кроме этого, поступило сообщение о заминировании школ, институтов, больниц. Неизвестный потребовал перечислить ему деньги, иначе следующими объектами будут жилые дома и ТРЦ. Полицейские проверили 199 учебных заведений и 34 больницы. Во время обследования взрывных материалов не нашли. Оба сообщения о заминировании оказались ошибочными.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре угрожали взорвать ТЦ на ПобедеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре угрожали взорвать ТЦ на ПобедеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Избила мужа, а потом напала на медиков: в Новомосковске женщина устроила пьяный дебош
    Новости Днепра
    Вчера 20:12
    Избила мужа, а потом напала на медиков: в Новомосковске женщина устроила пьяный дебош

    В Новомосковске Днепропетровской области женщина в состоянии алкогольного опьянения разбила…

    Повреждены учебные заведения, больница, многоэтажки: оккупанты днем обстреляли Никополь (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 18:49
    Повреждены учебные заведения, больница, многоэтажки: оккупанты днем обстреляли Никополь (ФОТО)

    В субботу днем, 18 февраля, государство-террорист Россия осуществила очередной обстрел…

    В Кривом Роге у местного жителя нашли мешки с наркотиками, гранату и патроны
    Новости Днепра
    Вчера 18:19
    В Кривом Роге у местного жителя нашли мешки с наркотиками, гранату и патроны

    Полиция Кривого Рога изъяла у 48-летнего местного жителя 1,5 килограмма…

    На Днепропетровщине дети застряли в недостроенном коллекторе: им помогли выбраться спасатели (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 17:51
    На Днепропетровщине дети застряли в недостроенном коллекторе: им помогли выбраться спасатели (ВИДЕО)

    В субботу, 18 февраля, в Службу спасения "101" поступило сообщение,…

    Последние новости

    Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали детали
    Стрельба в Кривом Роге и полицейская спецоперация: правоохранители рассказали детали

    В Кривом Роге вечером 18 февраля произошла стрельба.

    Сегодня 09:34
    просмотров
    Как прошла ночь 19 февраля в Днепропетровской области
    Как прошла ночь 19 февраля в Днепропетровской области

    В Днепре и области ночь прошла тихо, а вот в Никополе снова было громко.

    Сегодня 08:29
    просмотров
    Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 19 февраля
    Пасмурно, но тепло: погода в Днепре на 19 февраля

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Кривом Роге произошла перестрелка: был объявлен план-перехват
    В Кривом Роге произошла перестрелка: был объявлен план-перехват

    В Кривом Роге неизвестные устроили стрельбу во дворе многоквартирного дома.

    Вчера 22:54
    0
    просмотров
    Избила мужа, а потом напала на медиков: в Новомосковске женщина устроила пьяный дебош
    Избила мужа, а потом напала на медиков: в Новомосковске женщина устроила пьяный дебош

    В Новомосковске Днепропетровской области женщина в состоянии алкогольного опьянения разбила голову своему 65-летнему мужу. Тот обратился в службу "103".

    Вчера 20:12
    просмотров
    Повреждены учебные заведения, больница, многоэтажки: оккупанты днем обстреляли Никополь (ФОТО)
    Повреждены учебные заведения, больница, многоэтажки: оккупанты днем обстреляли Никополь (ФОТО)

    В субботу днем, 18 февраля, государство-террорист Россия осуществила очередной обстрел Никополя.

    Вчера 18:49
    0
    просмотров
    В Кривом Роге у местного жителя нашли мешки с наркотиками, гранату и патроны
    В Кривом Роге у местного жителя нашли мешки с наркотиками, гранату и патроны

    Полиция Кривого Рога изъяла у 48-летнего местного жителя 1,5 килограмма наркотиков и боеприпасы.

    Вчера 18:19
    просмотров
    На Днепропетровщине дети застряли в недостроенном коллекторе: им помогли выбраться спасатели (ВИДЕО)
    На Днепропетровщине дети застряли в недостроенном коллекторе: им помогли выбраться спасатели (ВИДЕО)

    В субботу, 18 февраля, в Службу спасения "101" поступило сообщение, что двое мальчиков не могут выбраться из ямы. Инцидент произошел в городе Терновка Павлоградского района.

    Вчера 17:51
    просмотров
    «Россия на них давит»: в ГУР ответили, ожидать ли вторжения из Беларуси
    «Россия на них давит»: в ГУР ответили, ожидать ли вторжения из Беларуси

    Вопрос вероятного наступления на Украину с территории Беларуси до сих пор волнует украинцев. Россия продолжает давить на самопровозглашенного президента республики Александра Лукашенко, ведь от его приказа будет зависеть, переступят ли вооруженные белорусские военные нашу границу.

    Вчера 16:54
    просмотров
    ChatGPT теперь доступен в Украине: что это такое, как работает и действительно ли может «убить» ряд профессий
    ChatGPT теперь доступен в Украине: что это такое, как работает и действительно ли может «убить» ряд профессий

    Чат-бот с искусственным интеллектом под названием ChatGPT теперь доступен в Украине. Министерство цифровой трансформации добилось того, чтобы наше государство исключили из списка стран, в которых заблокировано приложение.

    Вчера 16:22
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх