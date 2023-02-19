В Днепре угрожали взорвать ТЦ на Победе

В Днепре снова проверяли сообщения о заминировании ТЦ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, за прошедшие сутки было одно сообщение о заминировании. В СБУ поступило электронное письмо, в котором неизвестный угрожал взорвать торговый центр «Гермес» (расположен на Победе). На место выехали взрывотехники Нацполиции, но после подробного обследования помещений ТЦ взрывчатку не нашли.

А вчера 18 февраля правоохранители проверяли 2 сообщения о заминировании. Неизвестные угрожали взорвать все станции метро.

Кроме этого, поступило сообщение о заминировании школ, институтов, больниц. Неизвестный потребовал перечислить ему деньги, иначе следующими объектами будут жилые дома и ТРЦ. Полицейские проверили 199 учебных заведений и 34 больницы. Во время обследования взрывных материалов не нашли. Оба сообщения о заминировании оказались ошибочными.

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