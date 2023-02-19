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У Дніпрі погрожували підірвати ТЦ на Перемозі

Сьогодні 09:09
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У Дніпрі знову перевіряли повідомлення про замінування ТЦ.

Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати ТЦ на Перемозі

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Так, минулої доби було одне повідомлення про замінування. До СБУ надійшло електронний лист, в якому невідомий погрожував підірвати торговельний центр “Гермес” (розташований на Перемозі). На місце виїхали вибухотехніки Нацполіції, але після детального обстеження приміщень ТЦ вибухівку не знайшли.

А вчора 18 лютого правоохоронці перевіряли 2 повідомлення про замінування. Невідомі погрожували підірвати всі станції метро.

Крім цього, надійшло повідомлення про замінування шкіл, інститутів, лікарень. Невідомий вимагав перерахувати йому гроші, інакше наступними об’єктами будуть житлові будинки та ТРЦ. Поліцейські перевірили 199 навчальних закладів та 34 лікарень. Під час обстеження жодних вибухових матеріалів не знайшли. Обидва повідомлення про замінування виявилися хибними.

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Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати ТЦ на ПеремозіУкраїнська

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