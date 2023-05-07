В Днепре учредили премию в честь погибшего на фронте учителя географии: он был действительно мотиватором

В Днепре учредили премию в честь учителя лицея информационных технологий (ЛИТ) Сергея Столбцова. Он погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.

Премию в честь погибшего педагога-воина, который преподавал детям географию, был заведующим кафедрой естественных наук, будут вручать учителям за профессиональные успехи, а также ученикам за победы во всеукраинских и региональных олимпиадах.

Об этом пишет «Суспільне».

Во время первого торжественного награждения премию получили 35 учителей и 38 учеников лицея. Размер денежного вознаграждения составляет от 2 500 до 3 700 гривен в зависимости от уровня победы и уровня олимпиад. Также действует грантовая программа для выпускников. Средства можно потратить только на учебные и образовательные программы.

Во время мероприятия ученики и педагоги вспоминали своего учителя и коллегу, который был не только мужественным воином, который до последнего защищал родную землю, но и честным человеком, настоящим другом и профессионалом своего дела.

«Его любимым высказыванием был тезис о том, что нет идеальных людей на свете, существуют идеальные намерения. Он был действительно мотиватором, проводил уроки настолько интересно, что ученики не хотели выходить из класса. Он мог поддержать в сложный момент, поделиться опытом, мог дать полезный совет, мог сделать почти все, что нужно было, чтобы поддержать ученика, дать ему какие-то знания, которые могли выходить за рамки школьной программы», — поделился воспоминанием ученик лицея Даниил Носов.

Директор лицея Ирина Малоиван рассказала, что инициатором создания премии в честь Сергея Столбцова выступила благотворительница Елена Соседка.

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