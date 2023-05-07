У Дніпрі заснували премію на честь загиблого на фронті вчителя географії: він був дійсно мотиватором

У Дніпрі заснували премію на честь вчителя ліцею інформаційних технологій (ЛІТ) Сергія Столбцова. Він загинув на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів.

Премію на честь загиблого педагога-воїна, який викладав дітям географію, був завідувачем кафедри природничих наук, вручатимуть вчителям за професійні успіхи, а також учням за перемоги у всеукраїнських та регіональних олімпіадах.

Про це пише “Суспільне”.

Під час першого урочистого нагородження премію отримали 35 вчителів та 38 учнів ліцею. Розмір грошової винагороди складає від 2 500 до 3 700 гривень в залежності від рівня перемоги та рівня олімпіад. Також діє грантова програма для випускників. Кошти можна витратити лише на навчальні та освітні програми.

Під час заходу учні та освітяни згадували свого вчителя та колегу, який був не тільки мужнім воїном, який до останнього захищав рідну землю, а й чесною людиною, справжнім другом і професіоналом своєї справи.

“Його найулюбленішим висловом була теза про те, що немає ідеальних людей на світі, існують ідеальні наміри. Він був дійсно мотиватором, проводив уроки настільки цікаво, що учні не хотіли виходити з класу. Він міг підтримати у складний момент, поділитися досвідом, міг дати корисну пораду, міг зробити майже все, що потрібно було, щоб підтримати учня, дати йому якісь знання, які могли виходити за рамки шкільної програми”, – поділився спогадом учень ліцею Данило Носов.

Директорка ліцею Ірина Малоіван розповіла, що ініціатором стоврення премії на честь Сергія Столбцова виступила благодійниця Олена Сосєдка.

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