В Днепре у озера на Ломовском могут построить новый микрорайон с 12-ти 16-этажками

Об этом сообщает Dnepr.info з посиланням на Gorod.dp.ua.
Речь идет о застройке земель вблизи ж/м Ломовского. Микрорайон, который может стать продолжением жилмассива, презентуют уже в третий раз. В этот раз разработкой проекта занималась киевская компания.
Первые наработки показали во время очередного градостроительного совета. ООО «Баловская производственно-строительная компания» представляли столичные архитекторы Александр Попов и Александр Столовой.
На площади почти 20 га у озера хотят построить 12 жилых домов по 16 этажей. Таким образом, микрорайон могут заселить более 7 тысяч жителей. В шести домах на первых этажах могут разместить компактные детсады, где сможет учиться 242 ребенка.
Обычно будут зоны с торговыми залами и коммерческими учреждениями. Для жителей планируется многоуровневый паркинг на 300 машин.
Как отмечают разработчики проекта, вдоль Ломовского озера планируется обустроить пешеходную рекреационную зону. Внутри квартала сохранят зрелые деревья, а также организуют бульвар, который пройдет через весь район. Таким образом, людям будет где гулять и отдыхать.
Отдельный благоустроенный бульвар будет вести к берегу озера и пляжа, который будет открыт для всех горожан. Также предлагаем сохранить существующую 3-4-метровую земляную насыпь, которая ограничивает этот участок. Эти валы могут иметь большое значение в организации близлежащей территории.
Подъехать к домам на машинах можно будет только со стороны магистральной дороги. Возле многоэтажек будут только пешеходные зоны. Конечно же не забыли и об бомбоубежищах, которые нынче должны быть в каждом новопостроенном доме.
В то же время, до сих пор не решен вопрос с инфраструктурой. Коллеги-архитекторы предложили разработчикам проекта подумать над дорогами к общественному транспорту, а также доступ к озеру для жителей близлежащих кварталов.
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