В Днепре у озера на Ломовском могут построить новый микрорайон с 12-ти 16-этажками

В Днепре может быть построен новый микрорайон.

Об этом сообщает Dnepr.info з посиланням на Gorod.dp.ua.

Речь идет о застройке земель вблизи ж/м Ломовского. Микрорайон, который может стать продолжением жилмассива, презентуют уже в третий раз. В этот раз разработкой проекта занималась киевская компания.

Первые наработки показали во время очередного градостроительного совета. ООО «Баловская производственно-строительная компания» представляли столичные архитекторы Александр Попов и Александр Столовой.

На площади почти 20 га у озера хотят построить 12 жилых домов по 16 этажей. Таким образом, микрорайон могут заселить более 7 тысяч жителей. В шести домах на первых этажах могут разместить компактные детсады, где сможет учиться 242 ребенка.

Обычно будут зоны с торговыми залами и коммерческими учреждениями. Для жителей планируется многоуровневый паркинг на 300 машин.

Чем отличается проект столичных архитекторов от предыдущих?

Как отмечают разработчики проекта, вдоль Ломовского озера планируется обустроить пешеходную рекреационную зону. Внутри квартала сохранят зрелые деревья, а также организуют бульвар, который пройдет через весь район. Таким образом, людям будет где гулять и отдыхать.

Отдельный благоустроенный бульвар будет вести к берегу озера и пляжа, который будет открыт для всех горожан. Также предлагаем сохранить существующую 3-4-метровую земляную насыпь, которая ограничивает этот участок. Эти валы могут иметь большое значение в организации близлежащей территории.

Подъехать к домам на машинах можно будет только со стороны магистральной дороги. Возле многоэтажек будут только пешеходные зоны. Конечно же не забыли и об бомбоубежищах, которые нынче должны быть в каждом новопостроенном доме.

В то же время, до сих пор не решен вопрос с инфраструктурой. Коллеги-архитекторы предложили разработчикам проекта подумать над дорогами к общественному транспорту, а также доступ к озеру для жителей близлежащих кварталов.

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