В Днепре у 85-летнего дедушки украли более 100 тысяч гривен

У дедушки из Днепра украли более 100 тысяч гривен.

Полицейские задержали мужчину, укравшего у пенсионера деньги. Известно, что преступление произошло 7 ноября в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Грабитель увидел дедушку возле пункта обмена валют и проследил за ним в квартиру.

Когда 85-летний мужчина вошел в дом, грабитель постучал в дверь к пенсионеру. Причину своего визита он объяснил тем, что дедушка якобы получил неправильную сумму при обмене денег. Далее тот толкнул пенсионера и забрал все деньги в сумме 2 тысяч долларов и 70 тыс. гривен.

Он скрылся с награбленным, но правоохранителям удалось установили личность грабителя и на следующий день его задержали. Им оказался 44-летний ранее судимый житель другой области. Полицейские частично изъяли у подозреваемого похищенные деньги и вернули дедушке.

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