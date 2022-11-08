В Днепре у 85-летнего дедушки украли более 100 тысяч гривен

Полицейские задержали мужчину, укравшего у пенсионера деньги. Известно, что преступление произошло 7 ноября в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Грабитель увидел дедушку возле пункта обмена валют и проследил за ним в квартиру.
Когда 85-летний мужчина вошел в дом, грабитель постучал в дверь к пенсионеру. Причину своего визита он объяснил тем, что дедушка якобы получил неправильную сумму при обмене денег. Далее тот толкнул пенсионера и забрал все деньги в сумме 2 тысяч долларов и 70 тыс. гривен.
Он скрылся с награбленным, но правоохранителям удалось установили личность грабителя и на следующий день его задержали. Им оказался 44-летний ранее судимый житель другой области. Полицейские частично изъяли у подозреваемого похищенные деньги и вернули дедушке.
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