У Дніпрі у 85-річного дідуся вкрали більше 100 тисяч гривень

У дідуся із Дніпра вкрали більше 100 тисяч гривень.

Поліцейські затримали чоловіка, який вкрав у пенсіонера гроші. Відомо, що злочин стався 7 листопада в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра. Грабіжник побачив дідуся біля пункту обміну валют та прослідкував за ним до квартири.

Коли 85-річний чоловік зайшов до оселі, грабіжник постукав у двері до пенсіонера. Причину свого візиту він пояснив тим, що дідусь нібито невірно отримав суми під час обміну грошей. Далі штовхнув пенсіонера та забрав усі гроші у сумі 2 тисячі доларів та 70 тис. гривень.

Він втік з награбованим майном, але правоохоронці встановили особу грабіжника та наступного дня затримали його. Ним виявився 44-річний раніше судимий житель іншої області. Поліцейські частково вилучили у підозрюваного викрадені гроші та повернули дідусеві.

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