Вместо звезды – украинский тризуб: в Днепре на Рабочей декоммунизируют знаменитый шпиль

Так, на Рабочей на одном из домов уже много лет возвышается шпиль в виде советской звезды. Как сообщили на ФБ-странице «Пространство самоуправления департамента по вопросам самоорганизации населения», очень скоро эту звезду заменят украинским тризубом.
Также отмечается, что это здание пострадало во время одного из ракетных ударов по Днепру, поэтому специалисты обновят и его фасад.
Именно такие символы оставил после себя «совок» на фасаде и шпиле одного из многоквартирных домов в нашем городе, поэтому в ближайшее время мы планируем восстановить фасад и установить новый украинский тризуб, — говорится в сообщении.
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