В Днепре в «АТБ» продаются сухофрукты фирмы, владельцем которой является гражданин Ирана

Так, «АТБ» продает под торговой маркой «Своя линия» фруктово-ореховое ассорти. Там: изюм, сушеные бананы и ананасы, кешью, арахис и миндаль. Но, как выяснилось, производит это ассорти фирма, владельцем которой является гражданин Ирана – Гадири Алиреза Раджаб.
Как пишет Антикоррупционное Приднепровье, ООО «Зиба», которое и является производителем ассорти, было создано в 2017 году, зарегистрировано в Днепре и имеет уставный капитал 5 миллионов гривен. Основной вид деятельности компании – оптовая торговля фруктами и овощами, а также упаковка.
В 2020 году предприятие получило 128,8 млн гривен чистого дохода. Вроде бы бизнес есть бизнес, но не тогда, когда Иран поставляет россии дроны, с помощью которых она терроризирует Украину.
Вообще, в Украине очень много иранских компаний. Большинство из них – 661 – сконцентрированы в Киеве.
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