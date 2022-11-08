Посетителей и сотрудников вывели: в Днепре заминировали ТЦ «Вавилон»

Сегодня, 8 ноября, сообщили о минировании ТЦ «Вавилон».
Об этом пишут в соцсетях.
Всех посетителей и сотрудников торгового центра вывели на улицу.
Ожидается приезд правоохранителей, они будут обследовать здание ТЦ.
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