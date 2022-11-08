Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Посетителей и сотрудников вывели: в Днепре заминировали ТЦ «Вавилон»

Сегодня 14:22
просмотров

В Днепре снова волна минирований.

Новости Днепра про Посетителей и сотрудников вывели: в Днепре заминировали ТЦ

Сегодня, 8 ноября, сообщили о минировании ТЦ «Вавилон».

Об этом пишут в соцсетях.

Всех посетителей и сотрудников торгового центра вывели на улицу.

Ожидается приезд правоохранителей, они будут обследовать здание ТЦ.

Читайте также:

Новости Днепра про Посетителей и сотрудников вывели: в Днепре заминировали ТЦ Українська Новости Днепра про Посетителей и сотрудников вывели: в Днепре заминировали ТЦ Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 15:05
    Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре

    Прогуливаясь по улицам Днепра часто, мы не задумываемся в честь…

    Жители Соборного района сегодня остались без воды: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 15:01
    Жители Соборного района сегодня остались без воды: подробности

    Сегодня, 8 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    В Днепре показали самую узкую улицу города (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:22
    В Днепре показали самую узкую улицу города (ФОТО)

    В Днепре показали едва ли не самую узкую улицу города.

    В Днепре в «АТБ» продаются сухофрукты фирмы, владельцем которой является гражданин Ирана
    Новости Днепра
    Сегодня 13:44
    В Днепре в «АТБ» продаются сухофрукты фирмы, владельцем которой является гражданин Ирана

    Все мы любим сухофрукты и орехи. В магазинах такого добра…

    Последние новости

    Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре
    Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре

    Прогуливаясь по улицам Днепра часто, мы не задумываемся в честь кого они названы. В городе немало «троп», которые хоть и носят «имена» людей, сделавших много для развития города или его промышленности, но при этом эти фамилии мало что говорят обычному…

    Сегодня 15:05
    просмотров
    Жители Соборного района сегодня остались без воды: подробности
    Жители Соборного района сегодня остались без воды: подробности

    Сегодня, 8 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 15:01
    0
    просмотров
    В Днепре показали самую узкую улицу города (ФОТО)
    В Днепре показали самую узкую улицу города (ФОТО)

    В Днепре показали едва ли не самую узкую улицу города.

    Сегодня 14:22
    просмотров
    В Днепре в «АТБ» продаются сухофрукты фирмы, владельцем которой является гражданин Ирана
    В Днепре в «АТБ» продаются сухофрукты фирмы, владельцем которой является гражданин Ирана

    Все мы любим сухофрукты и орехи. В магазинах такого добра много.

    Сегодня 13:44
    1
    просмотров
    Вместо звезды – украинский тризуб: в Днепре на Рабочей декоммунизируют знаменитый шпиль
    Вместо звезды – украинский тризуб: в Днепре на Рабочей декоммунизируют знаменитый шпиль

    В Днепре активно продолжается декоммунизация городского пространства, в частности, меняют названия улиц, которые связаны с "совком", убирают советскую символику.

    Сегодня 13:00
    0
    просмотров
    Без чека и объяснения причины: как вернуть товар в магазин
    Без чека и объяснения причины: как вернуть товар в магазин

    Вернуть товар в магазин – задача легкая, главное знать в какие сроки делать возврат, какие документы при этом нужно иметь при себе и что можно вернуть.

    Сегодня 12:52
    0
    просмотров
    Жителей Днепра призывают не заниматься любовью в уличных туалетах
    Жителей Днепра призывают не заниматься любовью в уличных туалетах

    В общественных туалетах в Днепре ломаются пеленальные столики. Причина оказалась неожиданной.

    Сегодня 12:36
    просмотров
    В Днепре за 17 тыс. долларов продают квартиру, которая «выдержит даже ядерный удар»
    В Днепре за 17 тыс. долларов продают квартиру, которая «выдержит даже ядерный удар»

    В Днепре продают очень интересное жилье.

    Сегодня 12:05
    4
    просмотров
    Жители Днепра жалуются на супермаркет «Сильпо», где продают ветчину, которая уже дважды «умерла»
    Жители Днепра жалуются на супермаркет «Сильпо», где продают ветчину, которая уже дважды «умерла»

    В днепровском супермаркете Сильпо работники сами решают, когда у товаров истекает срок годности.

    Сегодня 11:42
    просмотров
    В Днепре сиделка задушила одеялом 41-летнюю женщину: что говорят в полиции
    В Днепре сиделка задушила одеялом 41-летнюю женщину: что говорят в полиции

    Жительница Днепра убила женщину за которой ухаживала.

    Сегодня 11:09
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх