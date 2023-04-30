В Днепре трамвай №19 переехал мужчину: пострадавший остался без ног

Инцидент случился поздно вечером. По предварительной информации, мужчина лежал на трамвайных путях в то время, как электротранспорт двигался по ним. Водитель не заметил мужчину и переехал его.
Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу с диагнозом — «Ампутация обеих конечностей». Его состояние оценивается как тяжелое.
Все обстоятельства и детали инцидента выясняются.
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