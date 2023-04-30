В Днепре трамвай №19 переехал мужчину: пострадавший остался без ног

В субботу, 29 апреля, на улице Ударников в Днепре произошла ужасная авария. Там трамвай №19 наехал на мужчину, в результате чего тот остался без нижних конечностей.

Инцидент случился поздно вечером. По предварительной информации, мужчина лежал на трамвайных путях в то время, как электротранспорт двигался по ним. Водитель не заметил мужчину и переехал его.

Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу с диагнозом — «Ампутация обеих конечностей». Его состояние оценивается как тяжелое.

Все обстоятельства и детали инцидента выясняются.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: