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У Дніпрі трамвай №19 переїхав чоловіка: постраждалий залишився без ніг

Сьогодні 12:33
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У суботу, 29 квітня, на вулиці Ударників в Дніпрі сталася жахлива аварія. Там трамвай №19 наїхав на чоловіка, у результаті чого той залишився без нижніх кінцівок.

Новости Днепра про У Дніпрі трамвай №19 переїхав чоловіка: постраждалий залишився без ніг

Інцидент трапився пізно ввечері. За попередньою інформацією, чоловік лежав на трамвайних коліях у той час, як електротранспорт рухався ними. Водій не помітив чоловіка та переїхав його. 

Постраждалого терміново госпіталізували до лікарні з діагнозом – “Ампутація обох кінцівок”. Його стан оцінюють як тяжкий. 

Усі обставини та деталі інциденту з’ясовуються. 

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Новости Днепра про У Дніпрі трамвай №19 переїхав чоловіка: постраждалий залишився без нігУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі трамвай №19 переїхав чоловіка: постраждалий залишився без нігРусский

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