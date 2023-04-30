У Дніпрі трамвай №19 переїхав чоловіка: постраждалий залишився без ніг

У суботу, 29 квітня, на вулиці Ударників в Дніпрі сталася жахлива аварія. Там трамвай №19 наїхав на чоловіка, у результаті чого той залишився без нижніх кінцівок.

Інцидент трапився пізно ввечері. За попередньою інформацією, чоловік лежав на трамвайних коліях у той час, як електротранспорт рухався ними. Водій не помітив чоловіка та переїхав його.

Постраждалого терміново госпіталізували до лікарні з діагнозом – “Ампутація обох кінцівок”. Його стан оцінюють як тяжкий.

Усі обставини та деталі інциденту з’ясовуються.

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